В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже

Когда пожарная бригада прибыла по месту вызова, и один из пожарных попытался вскрыть дверь в гараж, произошёл сильный взрыв. Ударной волной мужчину отбросило на несколько метров, при этом он совершенно не пострадал и, по словам его коллег, чувствует себя хорошо. Его спасло не только везение, но и спецформа, рассчитанная на такие нагрузки.