В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже

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Субботний день на улице Дзержинского 14/2 начался беспокойно. Жители многоэтажек заметили, что из частного гаража валит дым. Вызвали пожарных и стали свидетелями настоящего чуда.
Когда пожарная бригада прибыла по месту вызова, и один из пожарных попытался вскрыть дверь в гараж, произошёл сильный взрыв. Ударной волной мужчину отбросило на несколько метров, при этом он совершенно не пострадал и, по словам его коллег, чувствует себя хорошо. Его спасло не только везение, но и спецформа, рассчитанная на такие нагрузки.
Начальник пресс-службы МЧС республики Ксения Рахматуллина, комментируя произошедшее, отметила, что такие случаи не редкость. Такое бывает, когда в помещениях имеются газовые баллоны или другие горючие вещества или материалы (горючая нагрузка). Когда дверь вскрывается, происходит интенсивный доступ кислорода, создавая огненную вспышку.
Как выяснилось позже, в гараже запасливый хозяин хранил не только свой автомобиль, но и бензин. В результате пожара огнём повреждены утеплитель и кузов автомашины на общей площади два квадратных метра. Что послужило причиной пожара, выясняется.
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