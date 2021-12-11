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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 34 поста • 2 подписчика подписаться
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В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже

В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 12:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: взрыв   видео   гараж   пожарный   якутия   
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Субботний день на улице Дзержинского 14/2 начался беспокойно. Жители многоэтажек заметили, что из частного гаража валит дым. Вызвали пожарных и стали свидетелями настоящего чуда.

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Метки: взрыв   видео   гараж   пожарный   якутия   
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11  комментариев
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1k
DHC 7 часов назад
Вот у кого предельно экстремальная работа. Вот им надо к ЗП нормально прибавлять, а не помощникам депутатов (недавно тут был пост с видео возмущенной рожи с трибуны думы).
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912
Murych Час назад
Сытно [мат] :).
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−174
Олександр 4 часа назад
Уволить на@ уй начальника пресс-службы.Костюм пожарного рассчитан на взрыв?Тупая пязда
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7
zz 4 часа назад
Жалко хозяина не было в этом гараже. 100% поставил без разрешения(наглый бычара однозначно), а мог пострадать весь дом.
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13
Андрей В. 5 часов назад
Видать знатно приложило, цел и хорошо.
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680
Питер Крузо 5 часов назад
"Обратная тяга" не про это фильм?
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202
Шурман 7 часов назад
Там еще газовая труба ползет по стене , самострой какой то , это я про гараж , у себя вообще ни хрена не храню кроме рыболовных снастей ну и снобордов и лыж , зачем бензин держать в гараже ? поехал заправился .
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