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Главная > Видео 
Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку

Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 10:59
Метки: видео   идиот   люди   падение   слабоумие и отвага   фейл   
1390
1
1
Нетрезвый парень по имени Том решил сделать что-нибудь безумное. И у него получилось! Правда всё прошло совсем не так, как он планировал.
Когда дурная голова ногам покоя не дает.

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Метки: видео   идиот   люди   падение   слабоумие и отвага   фейл   
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14  комментариев
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5k
Борис Карабанов Час назад
Какой должна быть первая помощь человеку
травмированному в результате падения с высоты или пострадавшему в ДТП? Верно! Первым делом его надо приподнять, хорошенько, что есть силы, потрясти и попытаться поставить на ноги!
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187
Foma Kiniaev 11 минут назад
Кто решил что он пожалел об этом? По моему, он как раз прилёг и думает - мля, чо так слабо торкнуло, надо было выше лезти, папа мой буратино
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1k
Довер Иванович 13 минут назад
Я так понял в начале видео ему было весело, потом не совсем весело.
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399
Faithless 58 минут назад
Надо было сверху еще шар для боулинга скинуть, контрольный.
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Hunson Abadeer 58 минут назад
хорошо пошел
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5k
Игорь Михайлов Час назад
Ссылка youtu.be
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742
Мрачный Жнец Час назад
Не убился?
ЖАЛЬ!
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823
labus Час назад
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792
Hallo FreeSpace Час назад
ай молодцаа
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19k
С.В. Час назад
а по моему шалость удалась
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15k
Alex ASK Час назад
И позвоночник такой дисками - СТРАа-а-а-аЙК

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Киса Кацман 2 часа назад
естественный отбор в действии
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