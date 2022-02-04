Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку

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Нетрезвый парень по имени Том решил сделать что-нибудь безумное. И у него получилось! Правда всё прошло совсем не так, как он планировал.
Когда дурная голова ногам покоя не дает.
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травмированному в результате падения с высоты или пострадавшему в ДТП? Верно! Первым делом его надо приподнять, хорошенько, что есть силы, потрясти и попытаться поставить на ноги!
ЖАЛЬ!