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Как могла бы выглядеть GTA: San Andreas на современном игровом движке

Как могла бы выглядеть GTA: San Andreas на современном игровом движке

Автор:
23 мая 2022 12:08
Сообщество : Игромир
Метки: GTA San Andreas   Gta   движок   игра   игровой движок   интересно   трейлер   
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Небольшая зарубежная студия графического дизайна TeaserPlay выпустила концепт-трейлер игры GTA: San Andreas, вышедшей в 2004 году. Авторы показали, как выглядел бы район Гроув-стрит на современном игровом движке Unreal Engine 5.
Создатели ролика вдохновлялись известной локацией - районом Гроув-стрит, в котором жил главный герой игры Карл Джонсон и показали его в дневное и ночное время.

Источник:

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Метки: GTA San Andreas   Gta   движок   игра   игровой движок   интересно   трейлер   
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11  комментариев
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4k
Вячеслав 13 часов назад
Прикольно, я б поиграл.
Непонятно только, почему на 1:35 у тачки передние колеса матом вывернуты?
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8k
TitaniumAngelSmiht 6 часов назад
А чтож GTA 5 не так выглядит?
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10k
Дмитрий 7 часов назад
Классика...
До слёз.
Я бы сыграл.
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128
vkosta 7 часов назад
И тачки с автопилотом засунули! Молодцы!
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6k
Григорий Бабкин 7 часов назад
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6k
Григорий Бабкин 8 часов назад
Это та, что с баклажанами?
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7k
Енот Потаскун 10 часов назад
Ну-ну. Заранее отрендеренные картинки и видосик, ничего общего с реальным геймплеем. Уже забыли скандал с вач догс первым?
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21k
Евгений 11 часов назад
Самая лучшая часть!
Четвёртую несколько раз начинал играть, но ни разу так и не прошёл.
В пятой бесило скакать от персонажа к персонажу! Прошёл сюжетку и удалил.
А вот SA проходил много раз. Даже ремастер прошёл, хоть и плевался от управления.
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5k
Vэл 13 часов назад
Круто!!!
А вот так бы выглядел BATTLETOADS & DOUBLE DRAGON
Ссылка www.youtube.com
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