Как могла бы выглядеть GTA: San Andreas на современном игровом движке

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Небольшая зарубежная студия графического дизайна TeaserPlay выпустила концепт-трейлер игры GTA: San Andreas, вышедшей в 2004 году. Авторы показали, как выглядел бы район Гроув-стрит на современном игровом движке Unreal Engine 5.
Создатели ролика вдохновлялись известной локацией - районом Гроув-стрит, в котором жил главный герой игры Карл Джонсон и показали его в дневное и ночное время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Непонятно только, почему на 1:35 у тачки передние колеса матом вывернуты?
До слёз.
Я бы сыграл.
Четвёртую несколько раз начинал играть, но ни разу так и не прошёл.
В пятой бесило скакать от персонажа к персонажу! Прошёл сюжетку и удалил.
А вот SA проходил много раз. Даже ремастер прошёл, хоть и плевался от управления.
А вот так бы выглядел BATTLETOADS & DOUBLE DRAGON