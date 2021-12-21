Сравнение кадров фильма "Матрица" с новым кинематографическим демо игрового движка

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Демонстрация возможностей игрового движка Unreal Engine 5 на примере кадров из нового играбельного кинематографического демо The Matrix Awakens и тех же кадров из фильма "Матрица" 1999 года. Очень скоро графика в играх догонит кино!
Фотореализм нового уровня
The Matrix Awakens - это приуроченный к премьере нового фильма небольшой промо-проект, показывающий, какого качества графика может быть в играх нового поколения. Демо доступно для ознакомления для обладателей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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Метки: видео игровой движок игры интересно матрица
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