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Сравнение кадров фильма "Матрица" с новым кинематографическим демо игрового движка

Сравнение кадров фильма "Матрица" с новым кинематографическим демо игрового движка (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 13:34
Сообщество : Игромир
Метки: видео   игровой движок   игры   интересно   матрица   
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Демонстрация возможностей игрового движка Unreal Engine 5 на примере кадров из нового играбельного кинематографического демо The Matrix Awakens и тех же кадров из фильма "Матрица" 1999 года. Очень скоро графика в играх догонит кино!

Фотореализм нового уровня

The Matrix Awakens - это приуроченный к премьере нового фильма небольшой промо-проект, показывающий, какого качества графика может быть в играх нового поколения. Демо доступно для ознакомления для обладателей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Метки: видео   игровой движок   игры   интересно   матрица   
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13  комментариев
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48k
noName 2 часа назад
"Очень скоро графика в играх догонит кино!"-ток видеокарту ,которая эту красоту показать может,хрен купишь....
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1k
Максим Николаев 7 минут назад
Кино будет создаваться в играх :)
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69k
Пётровыч 10 минут назад
То есть надо копить на новую видеокарту Geforce rtx 100500 ti 1TB?
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Anton Chigurh 52 минуты назад
движок походу пушка.
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Аккаунт удален Час назад
какое качество? это пререндереный фильм... в играх вам такого никто не сделает, пикарный и соснольщики просто не потянут.. хотя, может блохеры, у которых компы под полляма справятся
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