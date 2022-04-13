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Девушка на параплане влетела в купол другого спортсмена

Девушка на параплане влетела в купол другого спортсмена (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 08:21
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   люди   падение   параплан   парапланерист   повезло   экстрим   
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Девушка по имени Диана не справилась со своим парапланом и едва не погубила еще одного спортсмена. К счастью, опытный экстремал хладнокровно подошёл к проблеме и смог приземлиться невредимым.
Диана подкинула проблем. Видеоролик с сильным эффектом присутствия.

Источник:

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Метки: Спорт   люди   падение   параплан   парапланерист   повезло   экстрим   
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5  комментариев
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106
ДокторКто 48 минут назад
стальные яйца у мужика
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37k
Aleksandr 4 минуты назад
Надеюсь Диана потом долго и в разных позах извинялась...
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15k
Valiko 9 минут назад
Приключение серьезное! Диана хоть и обезьяна, но хорошо, не паникерша.
Мужик суперпрофи!
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6
Евген 20 минут назад
Все проблемы из-за баб...
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256
1izbrain Полчаса назад
Так а что с Дианой?
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