Девушка на параплане влетела в купол другого спортсмена

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Девушка по имени Диана не справилась со своим парапланом и едва не погубила еще одного спортсмена. К счастью, опытный экстремал хладнокровно подошёл к проблеме и смог приземлиться невредимым.
Диана подкинула проблем. Видеоролик с сильным эффектом присутствия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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