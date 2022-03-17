В Сочи горнолыжник упал во время полёта на параплане и сломал позвоночник

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Любитель экстремального спорта получил травму в результате происшествия на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. 46-летний турист из Пскова упал с высоты во время полета на параплане, запрещенного на территории курорта.
Мужчина врезался в снежный пласт и начал падать. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудного отдела, перелом позвоночника и ноги.
В первой части ролика можно увидеть момент падения туриста-экстремала, а во второй операцию по его спасению.
В первой части ролика можно увидеть момент падения туриста-экстремала, а во второй операцию по его спасению.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нормально так поэкстремировался. Следующий раз есть к чему стремиться - руки то целенькие остались, недоработочка.
он и называется экстремалом. Если в никто не падал и не ломался то
То бы не было экстримом.
Долго он падал.