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В Сочи горнолыжник упал во время полёта на параплане и сломал позвоночник

В Сочи горнолыжник упал во время полёта на параплане и сломал позвоночник (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Роза Хутор   Спорт   Травма   в Сочи   видео   падение   экстрим   
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Любитель экстремального спорта получил травму в результате происшествия на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. 46-летний турист из Пскова упал с высоты во время полета на параплане, запрещенного на территории курорта.
Мужчина врезался в снежный пласт и начал падать. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудного отдела, перелом позвоночника и ноги.

В первой части ролика можно увидеть момент падения туриста-экстремала, а во второй операцию по его спасению.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Роза Хутор   Спорт   Травма   в Сочи   видео   падение   экстрим   
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12  комментариев
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29k
Игорь Час назад
получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудного отдела, перелом позвоночника и ноги
===========
Нормально так поэкстремировался. Следующий раз есть к чему стремиться - руки то целенькие остались, недоработочка.
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10k
Джон Уик 13 минут назад
Нута на то
он и называется экстремалом. Если в никто не падал и не ломался то
То бы не было экстримом.
Долго он падал.
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6k
Алексей 14 минут назад
Есть премия Дарвина, а для таких можно сделать премию ШумахЕра.
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5k
Димыч 36 минут назад
Вот таким "любителям" надо счёт выставлять за спасательную операцию.
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248
1izbrain 39 минут назад
Вот тебе и "у-хуу"
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855
Hallo FreeSpace Час назад
Как-то он не глядя сиганул ...
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Безумству храбрых поём мы песню.(с) Реквием, бл"дь.
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2k
Ал 2 часа назад
Просто интересно, заради чего? Один сломал позвоночник, куча спасателей его спасали? Каковы причины все этого? Самоутверждение:?
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