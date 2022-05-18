Преступление и наказание: вредителя настигла карма

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Мужчине на скутере чем-то помешали велосипеды. Сперва он въехал в них на своём транспортном средстве, а затем пнул ногой. Карма не заставила себя долго ждать.
Рожденный ползать – летать не может...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот честно - 3 раза поглядел с удовольствием, и ощущения дискомфорта не возникло. Потом ещё погляжу.
Очень мотивирующее видео для нормальных людей.