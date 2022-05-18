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Преступление и наказание: вредителя настигла карма

Преступление и наказание: вредителя настигла карма

Автор:
18 мая 2022 11:17
Метки: в мире   видео   вредитель   интересно   карма   люди   преступление и наказание   
1325
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Мужчине на скутере чем-то помешали велосипеды. Сперва он въехал в них на своём транспортном средстве, а затем пнул ногой. Карма не заставила себя долго ждать.
Рожденный ползать – летать не может...

Источник:

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Метки: в мире   видео   вредитель   интересно   карма   люди   преступление и наказание   
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7  комментариев
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15k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
Григорий Водениктов 7 минут назад
всех жалко: велосипеды, мопед, машину с её водителем, а вот петушару всё это сотворившего, ни капельки.
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30k
Игорь 9 минут назад
Ахтых ссука тварь!
Вот честно - 3 раза поглядел с удовольствием, и ощущения дискомфорта не возникло. Потом ещё погляжу.
Очень мотивирующее видео для нормальных людей.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
52
6k
Алексей Полчаса назад
Обиженный беженец-примат из известно какой страны?)
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8k
SSD Полчаса назад
Шикарное видео!
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7k
Tamdima 36 минут назад
Машину жалко! А так чел заслуженно получил рулём по яйцам.
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