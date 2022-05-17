Перемирие: леопард и потенциальные жертвы вместе утоляют жажду

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Любителя дикой природы привлекли индийские замбары и леопард, собравшиеся возле небольшого водоёма. Хищник, по всей видимости, был сыт и не рассматривал животных рядом с собой в качестве добычи.
Утоляющие жажду молодой леопард и индийские замбары удивили любителя дикой природы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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