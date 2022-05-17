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Перемирие: леопард и потенциальные жертвы вместе утоляют жажду

Перемирие: леопард и потенциальные жертвы вместе утоляют жажду

Автор:
17 мая 2022 11:51
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   водопой   животные   замбары   интересно   леопард   
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Любителя дикой природы привлекли индийские замбары и леопард, собравшиеся возле небольшого водоёма. Хищник, по всей видимости, был сыт и не рассматривал животных рядом с собой в качестве добычи.
Утоляющие жажду молодой леопард и индийские замбары удивили любителя дикой природы.

Источник:

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Метки: в мире   видео   водопой   животные   замбары   интересно   леопард   
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6  комментариев
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16k
Nikita 2 часа назад
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Денис 17 минут назад
Видать и вправду существует "Закон джунглей"
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6k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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10k
ScorpionDS 3 часа назад
Ну не знаю, это как человеку встретить Чужого и уйти живым ...
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