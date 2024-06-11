Редкие кадры: фотоловушка сняла семью борнейских дымчатых леопардов

Камера, установленная в джунглях в национального парка Танжунгпутинг на юге острова Калимантан (Борнео), запечатлела семью борнейских дымчатых леопардов (Neofelis diardi): взрослую самку и двух котят. Мать и один из ее отпрысков прошли мимо фотоловушки, не обратив на нее внимания, однако второй детеныш заинтересовался устройством и задержался около него. Как сообщается в пресс-релизе природоохранной организации Orangutan Foundation, редкая видеозапись была сделана девятого апреля 2024 года. Ранее фотоловушки уже несколько раз фиксировали присутствие дымчатых леопардов в Танжунгпутинге; тем не менее семейную группу этих хищников удалось снять в парке только сейчас.