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Редкие кадры: фотоловушка сняла семью борнейских дымчатых леопардов

Редкие кадры: фотоловушка сняла семью борнейских дымчатых леопардов

Автор:
11 июня 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индонезия   борнейский дымчатый леопард   в мире   животные   леопард   
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Фотоловушка на индонезийском Борнео сняла самку редкого дымчатого леопарда с двумя детенышами. Это первые кадры такого рода. Запечатлеть мать с потомством не удавалось никогда.

Камера, установленная в джунглях в национального парка Танжунгпутинг на юге острова Калимантан (Борнео), запечатлела семью борнейских дымчатых леопардов (Neofelis diardi): взрослую самку и двух котят. Мать и один из ее отпрысков прошли мимо фотоловушки, не обратив на нее внимания, однако второй детеныш заинтересовался устройством и задержался около него. Как сообщается в пресс-релизе природоохранной организации Orangutan Foundation, редкая видеозапись была сделана девятого апреля 2024 года. Ранее фотоловушки уже несколько раз фиксировали присутствие дымчатых леопардов в Танжунгпутинге; тем не менее семейную группу этих хищников удалось снять в парке только сейчас.

Борнейский дымчатый леопард обитает в тропических лесах Калимантана и Суматры. В прошлом он считался подвидом дымчатого леопарда (N. nebulosa), распространенного от Непала и Восточного Китая до Малайского полуострова, однако в 2008 году его выделили в отдельный вид на основе генетических данных. Этот хищник отлично лазает по деревьям и охотится на грызунов, обезьян и других животных мелкого и среднего размера. При этом на Калимантане дымчатые леопарды являются крупнейшими хищными млекопитающими и играют важную роль в функционировании местных экосистем. К сожалению, из-за браконьерства и вырубки лесов численность этих кошачьих сокращается. Международный союз охраны природы относит борнейского дымчатого леопарда к числу уязвимых видов (Vulnerable, VU).

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Метки: Видео   Индонезия   борнейский дымчатый леопард   в мире   животные   леопард   
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Dobriy drug
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