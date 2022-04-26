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Дозаправка в воздухе: птицы пьют воду из поилки

Дозаправка в воздухе: птицы пьют воду из поилки

Автор:
26 апреля 2022 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Эквадор   в мире   видео   животные   интересно   клюв   птицы   
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Колибри-мечеклюв и другие экзотические птицы пьют воду из поилки в Эквадоре. Синяя птица прекрасный пример того, что наглецам всегда достаётся больше.
Клюв сына маминой подруги.

Источник:

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Метки: Эквадор   в мире   видео   животные   интересно   клюв   птицы   
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