Дозаправка в воздухе: птицы пьют воду из поилки

583
1
1
Колибри-мечеклюв и другие экзотические птицы пьют воду из поилки в Эквадоре. Синяя птица прекрасный пример того, что наглецам всегда достаётся больше.
Клюв сына маминой подруги.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды
- Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал
- Настоящий пернатый ас
- Кормушка для птиц, которая обменивает мусор на еду
- На свободу захочешь и не так поплывешь!
Новости партнёров