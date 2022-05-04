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Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста

Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста

Автор:
04 мая 2022 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Тоннель   видео   иллюзия   интересно   оптическая иллюзия   прикол   яма   
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Находившегося за рулём автомобиля мужчину сбила с толку большая яма в тоннеле, которую ничем не оградили. Он решил остановиться недалеко от тоннеля и посмотреть, как отреагируют на яму другие автомобилисты.

Не верь глазам своим

Откуда же в тоннеле взялась эта яма?

Источник:

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Метки: Тоннель   видео   иллюзия   интересно   оптическая иллюзия   прикол   яма   
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26  комментариев
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143
Konstantin Lebedev 3 часа назад
Почему я сразу подумал, что это лужа?
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7k
Николай 4 минуты назад
Очки пусть протрет после дождя, если не понимает что это лужа
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1k
Motorola 18 минут назад
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1k
vijilante 58 минут назад
Эдакий , "3-D" - прикол.
В Новосибирске, несколько лет назад руководство города наняло художника нарисовать на дороге заместо классической "зебры" 3-D рисунок бетонного блока, чтобы водители более внимательно относились к ПДД.
Концовка - в первый же день несколько серьёзных аварий , причём на абсолютно пустой дороге .
Художник,сцуко,талантливый оказался.
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7k
Грут 59 минут назад
За рулем слепой
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1k
Дро4ер Полоумный 59 минут назад
Чел, привет, прикинь я тупой!
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2k
Bobbus Час назад
За рулем новичок
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104
Mrak OBOY Час назад
аварийную обстановку создал, стоя в туннеле, а так похоже по первой было что яма)
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Я не автомобилист, но кое-что помню ещё со школы...
Разве стоянка в туннеле разрешена?
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288
Куруш ♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что водитель стоит НЕ в туннеле, а перед ним.
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2k
South 2 часа назад
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2k
Bridge 2 часа назад
Краткое содержание. "Я не обдолбан.... а нет, я, кажется, обдолбан. " Хотя, шутки шутками, а ведь правда, лучше перестраховаться с лужей, чем в яму влететь. Не понимаешь что впереди на дороге - притормози. Если это случается постоянно и без повода - сдай права и езди на общественном транспорте или такси, есть много денег при этом - найми водителя....
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98
Johnny Espoleto 2 часа назад
Вспоминается незабвенная фраза Михаила Задорного про американцев- Ну .....
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
сам себя наепал ))
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2k
Александр Касаткин 2 часа назад
вот из-за таких дебилов и пробки на улицах)))
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11k
harlamov 2 часа назад
Чувак пересмотрел голливудских боевиков. В жизни все прозаичнее.
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71
gh0st 3 часа назад
Далбайоп
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