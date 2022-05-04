Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста

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Находившегося за рулём автомобиля мужчину сбила с толку большая яма в тоннеле, которую ничем не оградили. Он решил остановиться недалеко от тоннеля и посмотреть, как отреагируют на яму другие автомобилисты.
Не верь глазам своим
Откуда же в тоннеле взялась эта яма?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В Новосибирске, несколько лет назад руководство города наняло художника нарисовать на дороге заместо классической "зебры" 3-D рисунок бетонного блока, чтобы водители более внимательно относились к ПДД.
Концовка - в первый же день несколько серьёзных аварий , причём на абсолютно пустой дороге .
Художник,сцуко,талантливый оказался.
Разве стоянка в туннеле разрешена?
Сколько наездов на пешеходов на нерегулируемом переходе через трехполосную дорогу. Типа в двух рядах остановились "дураки", а я вот по крайнему "самый умный" проскочу.