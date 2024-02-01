В каком направлении идёт лошадь?

В Сети стало популярно видео с чёрной лошадью, которая идёт по снегу. Казалось бы, ничего необычного. Однако ролик поставил многих зрителей в тупик, и они принялись спорить, куда идёт лошадь — вперёд или назад. Предположительно, оптическая иллюзия создалась из-за окраса лошади, скудного освещения и ракурса.

А вы как думаете – к автору идет лошадь или от него?