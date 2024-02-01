FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15865 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В каком направлении идёт лошадь?

В каком направлении идёт лошадь?

Автор:
01 февраля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   иллюзия   лошадь   оптическая иллюзия   снег   
964
1
1

В сети обсуждают оптическую иллюзию с чёрной лошадью. Многие пользователи сети не могут понять, вперёд движется животное или назад.

В Сети стало популярно видео с чёрной лошадью, которая идёт по снегу. Казалось бы, ничего необычного. Однако ролик поставил многих зрителей в тупик, и они принялись спорить, куда идёт лошадь — вперёд или назад. Предположительно, оптическая иллюзия создалась из-за окраса лошади, скудного освещения и ракурса.

А вы как думаете – к автору идет лошадь или от него?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   в мире   иллюзия   лошадь   оптическая иллюзия   снег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
106
Николай Скобеев 49 минут назад
На видео можно легко определить направление движения по выбросу снега из-под копыт. Лошадь идёт от оператора в сторону дороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vалѣнтиныч 4 минуты назад
Какая, мальчик , разница... К тебе идет лошадь или не к тебе, или от тебя или не от тебя...
Главное, что бы ты учился хорошо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Serj81 17 минут назад
Постоянно идет от оператора и немного в бок ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 Полчаса назад
Я в лошадях совсем не разбираюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
куджо 50 минут назад
ну что ж я ошибся, хотя первая мысль была, да легко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

727032



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
Набирающие популярность в сообществах
38 фактов о фильме Страшилы
38 фактов о фильме Страшилы
Американской пицце в СССР быть
Американской пицце в СССР быть
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда отец переехал лежачего полицейского

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#в мире#люди#авто аварии#милота#улыбнуло#полиция#истории
#животные#Юмор#интересно#интересное#аварии#позитив#Автовсячина#подборка#Россия#новости
#автомобили#машина#факты#история#ДТП#кино#Разное#кот#фильм#Санкт-Петербург
Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото) Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото) Неудачные попытки сбить снег с крыши Неудачные попытки сбить снег с крыши Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста Мужчина использовал огнемет для уборки снега Мужчина использовал огнемет для уборки снега Занимательные оптические иллюзии Занимательные оптические иллюзии Идеальная маскировка женщины с коляской Идеальная маскировка женщины с коляской

На что жалуетесь?

Вернуться