В каком направлении идёт лошадь?

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В сети обсуждают оптическую иллюзию с чёрной лошадью. Многие пользователи сети не могут понять, вперёд движется животное или назад.
В Сети стало популярно видео с чёрной лошадью, которая идёт по снегу. Казалось бы, ничего необычного. Однако ролик поставил многих зрителей в тупик, и они принялись спорить, куда идёт лошадь — вперёд или назад. Предположительно, оптическая иллюзия создалась из-за окраса лошади, скудного освещения и ракурса.
А вы как думаете – к автору идет лошадь или от него?
К концу ролика зрителю проще считать ей движения — лошадь бежит по кругу от оператора. Возможно, в самом начале лошадь тоже бежала назад.
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