Мотивационная речь юного спортсмена

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В детстве друзья играют очень важную роль в нашей жизни. Обычно они являются лучшей системой поддержки и учат детей многим жизненным навыкам.
Иногда нам всем нужны слова, которые подбодрят нас.
Источник:
АНТИФИШКИ
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