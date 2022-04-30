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Мотивационная речь юного спортсмена

Мотивационная речь юного спортсмена

Автор:
30 апреля 2022 09:01
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   дети   милота   мотивационная речь   позитив   речь   
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В детстве друзья играют очень важную роль в нашей жизни. Обычно они являются лучшей системой поддержки и учат детей многим жизненным навыкам.

Иногда нам всем нужны слова, которые подбодрят нас.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   видео   дети   милота   мотивационная речь   позитив   речь   
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