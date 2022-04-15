Попытки людей повторить эффектный прыжок Роналду

Футболист Криштиану Роналду несколько лет назад забил мяч в ворота с высоты в 2,56 метра. На улице города установили забавный аттракцион, с помощью которого любой желающий может попробовать повторить прыжок спортсмена.
Футболист Криштиану Роналду несколько лет назад забил мяч в ворота с высоты в 2,56 метра. На улице города установили забавный аттракцион, с помощью которого любой желающий может попробовать повторить прыжок спортсмена.
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