FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Спорт 2767 постов • 419 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Попытки людей повторить эффектный прыжок Роналду

Попытки людей повторить эффектный прыжок Роналду (1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 14:14
Сообщество : Спорт
Метки: Ватермарк   Криштиану Роналду   Роналду   Спорт   аттракцион   видео   прыжок   футбол   

Футболист Криштиану Роналду несколько лет назад забил мяч в ворота с высоты в 2,56 метра. На улице города установили забавный аттракцион, с помощью которого любой желающий может попробовать повторить прыжок спортсмена.

Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

918446



Другие посты автора
Похожее видео
Меткий удар футболиста
Меткий удар футболиста
15:34:37
Игра в футбол на машинах
Игра в футбол на машинах
16:51:33
Если бы Роналду был кассиром в российском магазине
Если бы Роналду был кассиром в российском магазине
09:02:10
Футболисты успешно реализовали домашнюю заготовку
Футболисты успешно реализовали домашнюю заготовку
16:28:16
Попадание точно в цель
Попадание точно в цель
13:30:47
Год назад не стало Диего Марадоны
Год назад не стало Диего Марадоны
13:58:10
Болельщик добился своей цели
Болельщик добился своей цели
14:34:56
Пришёл, увидел, отразил
Пришёл, увидел, отразил
13:29:34
412
1
Предыдущее Следующее

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Ватермарк   Криштиану Роналду   Роналду   Спорт   аттракцион   видео   прыжок   футбол   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32
Tol 21 минуту назад
Неправильное требование условия "повторения" его прыжка. Правильное: прыгнуть на высоту, равную рост испытуемого*2,56/рост Роналду. Дылда та ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Borman 14 секунд назад
Терпеть не могу этого футболиста, но это, все таки, шедевр!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
По бокальчику и хватит
0
40
По бокальчику и хватит
Девушка перепутала стопку с солью и текилой
0
21
Девушка перепутала стопку с солью и текилой
Забег выпущенных на прогулку псов с эпичным финалом
1
20
Забег выпущенных на прогулку псов с эпичным финалом
Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта
0
47
Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта
Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня
0
87
Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня
Очень меткий футболист
0
10
Очень меткий футболист
Белка построила за&nbsp;окном гнездо
1
8
Белка построила за окном гнездо
Встреча с финальным боссом на уровне
0
50
Встреча с финальным боссом на уровне
Профессиональный грузчик за работой
0
20
Профессиональный грузчик за работой
Говорливая домашняя лиса поймала крысу
0
32
Говорливая домашняя лиса поймала крысу
Популярное в сообществах
Пост о женской логике, собранный мужчиной
2
94
Пост о женской логике, собранный мужчиной
Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии"
1
44
Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии"
Набирающие популярность в сообществах
Если жизнь без "Таймса". Россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам
0
20
Если жизнь без "Таймса". Россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам
В каких ситуациях поедание насекомых у славян считалось допустимым и приемлемым?
0
2
В каких ситуациях поедание насекомых у славян считалось допустимым и приемлемым?
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидеть может каждый...
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#факты#интересное#Еда#забавно#фотографии#Приколы#Россия#дикая природа
#животные#интересно#в мире#история#подборка#комментарии#Разное#Реакция#фейл#картинки
#прикол#люди#Ватермарк#собака#мир#США#коты#природа#дети#кино
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Если бы Роналду был кассиром в российском магазине Если бы Роналду был кассиром в российском магазине Болельщик добился своей цели Болельщик добился своей цели Год назад не стало Диего Марадоны Год назад не стало Диего Марадоны Меткий удар футболиста Меткий удар футболиста Пришёл, увидел, отразил Пришёл, увидел, отразил

На что жалуетесь?

Вернуться