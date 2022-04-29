Пожар на одной из крупнейших свалок в мире

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В индийском городе Нью-Дели горит одна из крупнейших в мире свалок. Огонь охватил гору мусора площадью в 50 футбольных полей и высотой с 17-этажный дом.
Столицу Индии Нью-Дели затянуло токсичным дымом. Сотни людей, которые живут возле свалки и зарабатывают на переработке мусора, пытаются своими силами прекратить распространение огня.
Пожар произошел из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Южной Азии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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