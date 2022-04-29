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Пожар на одной из крупнейших свалок в мире

Пожар на одной из крупнейших свалок в мире

Автор:
29 апреля 2022 10:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Нью-Дели   в мире   видео   интересно   пожар   свалка   
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В индийском городе Нью-Дели горит одна из крупнейших в мире свалок. Огонь охватил гору мусора площадью в 50 футбольных полей и высотой с 17-этажный дом.
Столицу Индии Нью-Дели затянуло токсичным дымом. Сотни людей, которые живут возле свалки и зарабатывают на переработке мусора, пытаются своими силами прекратить распространение огня.

Источник:

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Метки: Индия   Нью-Дели   в мире   видео   интересно   пожар   свалка   
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6  комментариев
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37k
KiploksAKS Час назад
А всё потому, что не хотели строить мусоросжигательный завод. Теперь он сам построился.
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Начало конца!
Апокалипсис стучит в дверь!
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19k
babuby 2 часа назад
Пусть Бе-200 запросят!
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9k
Бритва 2 часа назад
может, они так от свалок избавляются?
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Alex Chebrikov

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