Олень искупался в бассейне на базе отдыха

В Канаде олень пробрался на территорию базы отдыха. В какой-то момент животное в попытке скрыться от людей прыгнуло в общественный бассейн.
Инцидент произошел в оздоровительном комплексе Vollmer в городе Ласаль, провинция Онтарио. Мужчина по имени Франческо Сиино переодевал ребенка после занятия по плаванию, когда кто-то воскликнул, что в бассейн прыгнул олень.
Все люди, находившиеся у бассейна, бросились в раздевалку, а Сиино решил подойти поближе к животному. «Я просто подумал, что должен снять это на видео. Если бы я сказал, что сюда ворвался олень, вы бы ни за что не поверили», — усмехнулся он.
Сотрудникам базы отдыха потребовалось около 15 минут, чтобы выманить оленя из воды и вывести его на улицу. Бассейн временно закрыли.
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