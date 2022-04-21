Прибраться за 60 секунд: сыновья узнали, что в дом вот-вот войдёт мама

Устроившие в доме бардак парни поняли, что в дверь с минуты на минуту войдёт мама и решили действовать.
Устроившие в доме бардак парни поняли, что в дверь с минуты на минуту войдёт мама и решили действовать.
АНТИФИШКИ
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На что жалуетесь?
Помню в детстве было, что пока мама шуршит ключами в замке, надо было успеть отключить от телевизора и убрать денди, помыть посуду и почистить картошку, про что за игрой благополучно забылось, а время пролетело незаметно.
а во вторых, в хоббите было и читать и смотреть интереснее