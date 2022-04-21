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Прибраться за 60 секунд: сыновья узнали, что в дом вот-вот войдёт мама

Прибраться за 60 секунд: сыновья узнали, что в дом вот-вот войдёт мама (1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 14:14
Сообщество : Юмор
Метки: Ватермарк   Реакция   Юмор   видео   мама   прикол   скорость   уборка   

Устроившие в доме бардак парни поняли, что в дверь с минуты на минуту войдёт мама и решили действовать.

Krasava

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Метки: Ватермарк   Реакция   Юмор   видео   мама   прикол   скорость   уборка   
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12  комментариев
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2k
kirsanos 3 часа назад
А ничего так, будущие цирковые акробаты. Или клоуны.
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2k
vfrcbvec 48 минут назад
Ну норм так а с трех пылесосов упал
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1k
Thyme Час назад
Плохо пропылесосили.
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5k
Дмитрий Час назад
неповторимый оригинал
Ссылка www.youtube.com
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17k
Vital Idol 2 часа назад
будущие бондарчуки?! а, пока ипаные тиктокеры...
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6k
Nikolay 2 часа назад
На самом деле мама не приехала, а уехала. А запись воспроизводится с конца в начало и в ускоренном режиме
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18k
nobody® 2 часа назад
Мама заходит: вечно эти дети залипают в телефонах...
Помню в детстве было, что пока мама шуршит ключами в замке, надо было успеть отключить от телевизора и убрать денди, помыть посуду и почистить картошку, про что за игрой благополучно забылось, а время пролетело незаметно.
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896
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
минутка занудства: проще было бардак не разводить, а прибираться сразу. А так, ребята, конечно, молорики)))
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
постанова конечно но напомнило детство , правда я почти никогда не успевал
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20k
Serg2001 2 часа назад
А если бы тот, кто снимает, отложил камеру и помог, еще быстрее вышло бы... )
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1k
Andrey 3 часа назад
ну во первых, бардака не вижу
а во вторых, в хоббите было и читать и смотреть интереснее
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