Попугай нашел лучшее место для пения

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Мужчина услышав пение своего попугая и обнаружил пернатого питомца в весьма неожиданном месте.
Попугай сидел на унитазе и пел песню чилийской певицы Мириам Эрнандес "El Hombre Que Yo Amo".
Источник:
АНТИФИШКИ
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