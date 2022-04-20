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Попугай нашел лучшее место для пения

Попугай нашел лучшее место для пения (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   забавно   пение   попугай   туалет   
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Мужчина услышав пение своего попугая и обнаружил пернатого питомца в весьма неожиданном месте.

Попугай сидел на унитазе и пел песню чилийской певицы Мириам Эрнандес "El Hombre Que Yo Amo".

Источник:

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Метки: Юмор   видео   забавно   пение   попугай   туалет   
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2  комментария
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Cornho 59 минут назад
Попугай ещё просто не отошёл от ночной гулянки, но уже благоразумно держится поближе к "белому другу".
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КАКАнгел Полчаса назад
все поют в ванне и в туалете.
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Anarasius

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