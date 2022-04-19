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Весёлое общение с черепахой из мультфильма «В поисках Немо»

Весёлое общение с черепахой из мультфильма «В поисках Немо» (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Disney World   Turtle Talk With Crush   аттракцион   в поисках немо   видео   интересно   черепаха   
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В парке развлечений Disney World есть интерактивное шоу «Turtle Talk With Crush», в котором посетители всех возрастов могут пообщаться с черепахой из мультфильма «В поисках Немо». Посмотрите, как это выглядит со стороны.

Когда актёр не зря ест свой хлеб

Забавное интерактивное шоу в парке развлечений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Disney World   Turtle Talk With Crush   аттракцион   в поисках немо   видео   интересно   черепаха   
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