Весёлое общение с черепахой из мультфильма «В поисках Немо»

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В парке развлечений Disney World есть интерактивное шоу «Turtle Talk With Crush», в котором посетители всех возрастов могут пообщаться с черепахой из мультфильма «В поисках Немо». Посмотрите, как это выглядит со стороны.
Когда актёр не зря ест свой хлеб
Забавное интерактивное шоу в парке развлечений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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