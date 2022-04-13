Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта

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Словесная перепалка между мужчинами быстро переросла в драку с неожиданным финалом. У одной из сторон после небольшой "перезагрузки" включился режим берсерка.
Бей своих, чтобы чужие боялись
Чтобы противостоять "берсерку" мужчина пустил в ход костыль.
Источник:
АНТИФИШКИ
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