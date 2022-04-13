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Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта

Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 08:44
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   неожиданно   нокдаун   прикол   
813
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Словесная перепалка между мужчинами быстро переросла в драку с неожиданным финалом. У одной из сторон после небольшой "перезагрузки" включился режим берсерка.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Чтобы противостоять "берсерку" мужчина пустил в ход костыль.

Источник:

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   неожиданно   нокдаун   прикол   
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6  комментариев
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15k
Valiko 16 минут назад
инвалидов там вообще в х#й не ставят - получил в бубен ни за что, ещё и экзоскелет поломали
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110
Игорь Ш Минуту назад
Ошибка в объекте...
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1k
Алексей 2 минуты назад
ай спасибо ))
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1k
Motorola 11 минут назад
Накостыляли )))
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513
Виктор Глущенко Полчаса назад
Мужику костыль сломал . Как он ходить будет ?
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