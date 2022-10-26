Лидер растёт: школьник разнял двух дерущихся сверстников

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Подросток с помощью "лещевой терапии" остановил драку двух своих знакомых. И заметьте, претензий ни у кого не возникло.
Каждый получил то, что хотел: кто-то по лицу, а кто-то тишины. По всей видимости, парень обладает весомой репутацией среди сверстников.
Источник:
АНТИФИШКИ
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