Лидер растёт: школьник разнял двух дерущихся сверстников

FISHKINET
Apple выпустит титановый iPhone Apple выпустит титановый iPhone 18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам 18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут... Девушка с незабываемым смехом Девушка с незабываемым смехом Курс экономической теории в мемах Курс экономической теории в мемах Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в «Приключениях Электроника» Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в... Весёлые классики⁠⁠ для тех, кто не боится промокнуть Весёлые классики⁠⁠ для тех, кто не боится промокнуть Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только электрики Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Сбой системы: у Кэти Перри заклинил глаз во время концерта Сбой системы: у Кэти Перри заклинил глаз во время концерта Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Паранойя снова разыгралась: всё о слежке Паранойя снова разыгралась: всё о слежке 15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание 15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание 17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если их увеличить 17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть... Как кормят молодых лосей Как кормят молодых лосей 20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть 20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть 17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении 17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и... Как советский ученый расшифровал письменность майя Как советский ученый расшифровал письменность майя Аннушка, которая прикидывались святой и делала вид, что даже не испытывает потребности справлять нужду Аннушка, которая прикидывались святой и делала вид, что даже не... Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана
Главная > Видео
Лидер растёт: школьник разнял двух дерущихся сверстников

Лидер растёт: школьник разнял двух дерущихся сверстников

Автор:
26 октября 2022 10:12
Метки: Прикол   видео   драка   конфликт   разнял   школьник   
985
1
1
Подросток с помощью "лещевой терапии" остановил драку двух своих знакомых. И заметьте, претензий ни у кого не возникло.
Каждый получил то, что хотел: кто-то по лицу, а кто-то тишины. По всей видимости, парень обладает весомой репутацией среди сверстников.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   видео   драка   конфликт   разнял   школьник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Shtoppi Час назад
Напомнило )))
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Кот Скрипалей 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

938174



Другие посты автора
Популярное
Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались
Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались
14 царь-балконов, владельцы которых явно считают себя королевскими особами
14 царь-балконов, владельцы которых явно считают себя королевскими особами
Набирающие популярность
Amazon показал первый кадр экранизации Fallout
Amazon показал первый кадр экранизации Fallout
Представляли ли ножки Буша на самом деле угрозу для здоровья, и куда исчез популярный продукт?
Представляли ли ножки Буша на самом деле угрозу для здоровья, и куда исчез популярный...
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ставь класс - если они уже надоели

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#аварии#кино#люди#познавательно#актеры#девушки#фотографии
#Юмор#животные#подборка#дтп#авто аварии#СССР#природа#роль#забавно#автомир
#интересно#история#интересное#Еда#картинки#США#в мире#автомобили#Приколы#Ynews
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта Драчливый пранкер протер спиной пол Драчливый пранкер протер спиной пол Мужчина разнял дерущихся и остановил конфликт Мужчина разнял дерущихся и остановил конфликт Парень технично уложил агрессивного гопника Парень технично уложил агрессивного гопника

На что жалуетесь?

Вернуться