Краткий курс по соблазнению девушек на вечеринках

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Харизматичный толстячок показал, как привлечь внимание и соблазнить любую девушку на вечеринке. Особенно хорошо парню удался брачный зов.
Очень харизматичный "мастер пикапа".
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Метки: Юмор видео знакомства отношения пикап пикап мастер прикол
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