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Краткий курс по соблазнению девушек на вечеринках

Краткий курс по соблазнению девушек на вечеринках (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   знакомства   отношения   пикап   пикап мастер   прикол   
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Харизматичный толстячок показал, как привлечь внимание и соблазнить любую девушку на вечеринке. Особенно хорошо парню удался брачный зов.
Очень харизматичный "мастер пикапа".

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Метки: Юмор   видео   знакомства   отношения   пикап   пикап мастер   прикол   
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Андрей 7 минут назад
сейчас наши "жеребцы" встрепенутся
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Fidel

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