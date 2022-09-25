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ЗОЖники перепугали посетителей кафе в Бразилии

ЗОЖники перепугали посетителей кафе в Бразилии

Автор:
25 сентября 2022 17:52
Сообщество : Юмор
Метки: Бег   Бразилия   Юмор   банда   видео   кафе   
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В стране, где живет много диких обезьян всё стабильно.

Обычный вечер посетителям уличного кафе испортили непонятно куда бегущие люди. Рассудив, что просто так по вечерам не бегают, отдыхающие молниеносно решили, что за ними гонится вооружённая банда. От греха подальше всё дружно присоединились к бегунам, побросав личные вещи и не заплатив по счёту.


Правда, потом выяснилось, что банды не было, просто ЗОЖники вышли на пробежку. Как-то неудобно получилось.

Источник:

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Метки: Бег   Бразилия   Юмор   банда   видео   кафе   
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7  комментариев
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43k
Валерий 5 часов назад
первые видимо перепугались а остальные смекнули что можно денег сэкономить
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4k
SandMANn 4 часа назад
Стадное чувство
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5k
Дмитрий 4 часа назад
Бразилия! Там много диких обезьян. Они как прыгнут!
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44k
Максим Т. 5 часов назад
Если в башне по...бень...
Ссылка youtu.be
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400
Thor Steiner 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
evzhur 5 часов назад
Но потом они порубили друг друга мачете и все стало по старому, по бразильски.
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