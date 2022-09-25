ЗОЖники перепугали посетителей кафе в Бразилии

Обычный вечер посетителям уличного кафе испортили непонятно куда бегущие люди. Рассудив, что просто так по вечерам не бегают, отдыхающие молниеносно решили, что за ними гонится вооружённая банда. От греха подальше всё дружно присоединились к бегунам, побросав личные вещи и не заплатив по счёту.