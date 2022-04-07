Владельцы вибраторов с голоду не умрут: китайцы используют игрушку для взрослых, чтобы заказать еду

Голодный желудок заставляет шевелить извилинами. Китайцы демонстрируют еще один вариант использования деликатного девайса.
В Шанхае - локдаун, и народ сидит в изоляции. Та еда, которую успели закупить заранее, уже закончилась. Остается вариант интернет-доставки. Однако не всё так просто. Кнопка "купить" срабатывает на подтверждение заказа лишь после того, когда появляется свободный курьер. Чтобы шансы возросли, китайцы используют подручные спецсредства.
Когда желающих заказать еду так много, приходится выкручиваться. Как считаете, дельный совет? Может пригодиться?
Источник:
АНТИФИШКИ
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