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Владельцы вибраторов с голоду не умрут: китайцы используют игрушку для взрослых, чтобы заказать еду

Владельцы вибраторов с голоду не умрут: китайцы используют игрушку для взрослых, чтобы заказать еду (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   доставка еды   игрушки для взрослых   интересно   лайфхак   шанхай   
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Голодный желудок заставляет шевелить извилинами. Китайцы демонстрируют еще один вариант использования деликатного девайса.

В Шанхае - локдаун, и народ сидит в изоляции. Та еда, которую успели закупить заранее, уже закончилась. Остается вариант интернет-доставки. Однако не всё так просто. Кнопка "купить" срабатывает на подтверждение заказа лишь после того, когда появляется свободный курьер. Чтобы шансы возросли, китайцы используют подручные спецсредства.



Когда желающих заказать еду так много, приходится выкручиваться. Как считаете, дельный совет? Может пригодиться?

Источник:

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Метки: Китай   видео   доставка еды   игрушки для взрослых   интересно   лайфхак   шанхай   
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2  комментария
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Karelian Час назад
Так это вибромассажер. То что им девки рукоблудствуют - вторично.
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