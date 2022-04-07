Владельцы вибраторов с голоду не умрут: китайцы используют игрушку для взрослых, чтобы заказать еду

В Шанхае - локдаун, и народ сидит в изоляции. Та еда, которую успели закупить заранее, уже закончилась. Остается вариант интернет-доставки. Однако не всё так просто. Кнопка "купить" срабатывает на подтверждение заказа лишь после того, когда появляется свободный курьер. Чтобы шансы возросли, китайцы используют подручные спецсредства.