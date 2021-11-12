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Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи

Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 09:05
Метки: Китай   Рецепт   видео   еда   интересно   неожиданно   холодец   
394
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Холодец является довольно сытной холодной закуской и служит отличным дополнением к различным гарнирам. Готовят это наваристое блюдо все по-разному. Вот, например, как это делают в некоторых районах Китая.
В опубликованном в сети видео жительница Китая проваривает чешую с луком и чесноком, а затем добавляет в получившийся бульон различные специи и овощи.

Попробовали бы такой холодец?

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Метки: Китай   Рецепт   видео   еда   интересно   неожиданно   холодец   
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12  комментариев
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47k
doker Час назад
На Руси таким образом клей варили.

Ох, уж эти китайцы!
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2k
AmberFox 19 минут назад
Она когда жуёт, то похожа на скелета. Ужас
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2k
AmberFox 21 минуту назад
Ухххх, сколько же она пластики себе сделала.
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68k
Пётровыч Полчаса назад
Идёшь в китайский ресторан, там китайцы рыгают, идешь в немецкий, там немцы пердят.
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33k
Aleksandr Полчаса назад
Девка красивая, а холодец-говно...
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2k
Sergius SPb 39 минут назад
С голодухи и нищеты можно и из чешуи варить суп.
Или как в нищих районах Китая пить кипяченую воду вместо чая.
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1
Сергей Хрулев 58 минут назад
А есть рецепт мясного рулета из говна?
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10k
Majul Час назад
Что-то как-то фу, мне кажется )
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33k
Опаньки 2 часа назад
Вчера смотрел на канале КАК Костян (ютуб) про два салата- из желудков рыб и из желудков лягушек (вьетнам), так что этот *нал-карнавал меня не удивляет
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6k
Bjornsson 2 часа назад
суп из семи *алуп
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