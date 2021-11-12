Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи

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Холодец является довольно сытной холодной закуской и служит отличным дополнением к различным гарнирам. Готовят это наваристое блюдо все по-разному. Вот, например, как это делают в некоторых районах Китая.
В опубликованном в сети видео жительница Китая проваривает чешую с луком и чесноком, а затем добавляет в получившийся бульон различные специи и овощи.
Попробовали бы такой холодец?
Попробовали бы такой холодец?
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Ох, уж эти китайцы!
Или как в нищих районах Китая пить кипяченую воду вместо чая.