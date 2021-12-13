Эффектный снос доменной печи

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В окрестностях городского округа Ланфан (провинция Хэбэй, Китай) водитель спецтехники для разрушения зданий метким ударом шар-бабы снёс доменную печь.
После начала обрушения массивной конструкции мужчина спешно покинул свою рабочую машину.
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