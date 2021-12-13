FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8853 поста • 753 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир 
Эффектный снос доменной печи

Эффектный снос доменной печи (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 08:14
Сообщество : Автомир
Метки: Китай   в мире   видео   доменная печь   интересно   снос   
1027
1
1
В окрестностях городского округа Ланфан (провинция Хэбэй, Китай) водитель спецтехники для разрушения зданий метким ударом шар-бабы снёс доменную печь.
После начала обрушения массивной конструкции мужчина спешно покинул свою рабочую машину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Китай   в мире   видео   доменная печь   интересно   снос   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
558
Вжик 2 часа назад
Чувак случайно остался в живых. Премию Дарвина не получает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Ruk 38 минут назад
у оператора ноги подкосились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Собиратель морских ежей за работой Собиратель морских ежей за работой Колесо грузовика отправилось в путешествие Колесо грузовика отправилось в путешествие Пенсионер помог задержать убегающего вора Пенсионер помог задержать убегающего вора Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи Эффектная схватка кенгуровой крысы и змеи Эффектная схватка кенгуровой крысы и змеи
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1026160



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
5
76
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
Интересные фотографии 1990 -х
0
104
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
15 интернет-пользователей, которые являются идеальным воплощением скверного дня
0
9
15 интернет-пользователей, которые являются идеальным воплощением скверного дня
Самая древняя профессия
0
21
Самая древняя профессия
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#добрые видео#животные#комментарии#прикол#познавательно#вещи#детство#истории
#интересно#смешные#подборка#люди#сарказм#позитив#Разное#возможно в россии#задержание#кино
#фото#факты#история#приколы#СССР#прикольные#полиция#девушки#знаменитости#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться