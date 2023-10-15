Посетитель вылил горячий чай на сотрудницу московского кафе

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Мужчина заказал чай и, попробовав напиток, понял, что он не сладкий. Он попросил сахар у девушки и когда услышал, что сахар закончился — психанул и вылил горячий чай прямо на неё.
Девушке понадобилась медицинская помощь.
Мужчине вменяют в вину побои, максимальная санкция этой статьи – до двух лет в колонии.
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Но Как так то что сахара закончился.
Что нельзя было зайти в соседний магазин и купить пачку сахара.