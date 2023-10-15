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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 824 поста • 42 подписчика подписаться
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Посетитель вылил горячий чай на сотрудницу московского кафе

Посетитель вылил горячий чай на сотрудницу московского кафе

Автор:
15 октября 2023 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   кипяток   конфликт   кофе   напиток   негатив   сахар   чай   
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Мужчина заказал чай и, попробовав напиток, понял, что он не сладкий. Он попросил сахар у девушки и когда услышал, что сахар закончился — психанул и вылил горячий чай прямо на неё.

Девушке понадобилась медицинская помощь.


Мужчине вменяют в вину побои, максимальная санкция этой статьи – до двух лет в колонии.

Источник:

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Метки: Видео   кипяток   конфликт   кофе   напиток   негатив   сахар   чай   
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5  комментариев
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24k
ЦСКА 54 минуты назад
Ублюдок
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11k
Властелин 9 минут назад
Мужик урод.
Но Как так то что сахара закончился.
Что нельзя было зайти в соседний магазин и купить пачку сахара.
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3k
NiThR0 22 минуты назад
Тожероссиянин, полагаю?
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18
Комнатный Полчаса назад
В камере теперь чефирнёт
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5k
Alex 54 минуты назад
На кол гниду
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