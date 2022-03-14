FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14243 поста • 2837 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Дедушка не вошёл в поворот, катаясь на лыжах в виртуальной реальности

Дедушка не вошёл в поворот, катаясь на лыжах в виртуальной реальности (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 08:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   виртуальная реальность   дедушка   лыжи   люди   падение   фейл   
304
1
1
Дедушке очень понравилось кататься на лыжах в специальных VR-очках. Однако в силу своей неопытности он замешкался и не вошел в поворот.
Пожилой мужчина слишком сильно погрузился в виртуальную реальность.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   виртуальная реальность   дедушка   лыжи   люди   падение   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Очень азартный пожилой болельщик Очень азартный пожилой болельщик Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку Маршрут перестроен: невнимательный мужчина почувствовал себя Марио Маршрут перестроен: невнимательный мужчина почувствовал себя Марио Извините, но вы нас топите... бетоном! Извините, но вы нас топите... бетоном! Аварийный выход из Матрицы Аварийный выход из Матрицы
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1052940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин
1
259
Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кто-то ещё верит в подобное?
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#комментарии#картинки#сарказм#животные#санкции#прикол#спецоперация Z
#история#интересно#СССР#фотографии#еда#США#забавно#познавательно#мир
#Юмор#Россия#Украина#подборка#новости#страна#нато#война#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться