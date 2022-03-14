Дедушка не вошёл в поворот, катаясь на лыжах в виртуальной реальности

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Дедушке очень понравилось кататься на лыжах в специальных VR-очках. Однако в силу своей неопытности он замешкался и не вошел в поворот.
Пожилой мужчина слишком сильно погрузился в виртуальную реальность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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