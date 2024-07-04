Удивительное спокойствие сотрудников полиции Белфаста

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В Белфасте, Северная Ирландия, на камеру попал момент нападения собаки на сотрудницу полиции. Посмотрите, как на это отреагировала женщина и её напарник.
Какая "добрая" собачка. Всего-то хотела себе игрушку добыть...
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У счастливого питбуля!
Ты же мощный герой, тебе же ничего не будет, заплатишь 100 евро и всё норм, не посадят и не расстреляют, как ты тут распинался недавно)))
Там за это могут нехило так влепить. Сотрудник полиции пострадал
2. Кидаешь собаку в морду хозяйке.