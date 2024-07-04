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Удивительное спокойствие сотрудников полиции Белфаста

Удивительное спокойствие сотрудников полиции Белфаста

Автор:
04 июля 2024 07:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Северная Ирландия   белфаст   животные   полицейские   полиция   собака   
1798
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В Белфасте, Северная Ирландия, на камеру попал момент нападения собаки на сотрудницу полиции. Посмотрите, как на это отреагировала женщина и её напарник.

Какая "добрая" собачка. Всего-то хотела себе игрушку добыть...

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Метки: Видео   Пёс   Северная Ирландия   белфаст   животные   полицейские   полиция   собака   
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18  комментариев
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5k
Egoro 2 часа назад
А чо приезжали то?
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2k
Александр Шевченко 5 минут назад
А собачка то не в курсе что могут пристрелить ... хотя чего в чужом дворе забыли... много вопросов - мало ответов
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7k
мемфрид 9 минут назад
Хороший мальчик
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7k
Babangdida 39 минут назад
У какой собаки пять ног?
У счастливого питбуля!
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29k
Alex 46 минут назад
Идиоты мля...
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5k
Chev Chelios 47 минут назад
Мой тренер в детстве, когда не доворачивал кулак или просто слабо бил, всегда говорил: бьёшь как по п...зде ладошкой. Эта фраза просто вспыхнула у меня в голове, когда увидел, как полицейский собаку бьет дубинкой
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8k
Отвратительный Мужик 55 минут назад
У них должен был быть перцовый баллон.
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20k
GROMOZEKA 56 минут назад
Чет напомнило)))
Ссылка youtu.be
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683
Шурман Час назад
Все потому что им в мелкобретании запретили иметь оружие , у них там или шокеры или баллоны , вчера к мне участковая приходила так я ее берету хорошо рассмотрел , это обычная участковая и ни дай бог придут другие парни , там вооружение как у спецназа и огонь откроют даже без команды и потом виноват все равно будешь ты и ни дай бог на контроле на дороге не остановлюсь .
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545
Самуил Маршак Час назад
Косяк хозяина этого пёсика. На калитке не таблички «Осторожно, злая собака”.
Там за это могут нехило так влепить. Сотрудник полиции пострадал
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8k
pinbalist 2 часа назад
1. Поднимаешь собаку за заднюю лапу - она отпускает.
2. Кидаешь собаку в морду хозяйке.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3682 в горячем)

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