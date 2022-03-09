Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы

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Гравитации на разных планетах и не только на примере падающей на автомобиль древесины. На Солнце - ни ногой. 😖
Максимально наглядно о гравитации на планетах и не только.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Напомнило советский анекдот про рекламу калош:
Поспорили американец, немец и русский, у кого резина лучше.
Американец:
Знаете, какая у нас резина? Я как-то из самолета с парашютом прыгал, подтяжками зацепился так они меня обратно в самолет втащили!
Немец:
Это еще что, вот у нас резина так резина: один наш из самолета прыгнул в калошах, так он обратно до самолета чуть не допрыгнул!
Русский:
Это все ерунда, вот у нас такая резина, что один мужик в калошах из самолета вывалился, сам вдребезги, а калоши целы!