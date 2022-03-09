FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Наука 1668 постов • 718 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Наука 
Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы

Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 11:35
Сообщество : Наука
Метки: видео   гравитация   интересно   планета   познавательно   спутник   
1653
1
1
Гравитации на разных планетах и не только на примере падающей на автомобиль древесины. На Солнце - ни ногой. 😖
Максимально наглядно о гравитации на планетах и не только.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: видео   гравитация   интересно   планета   познавательно   спутник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Юрьевич 2 часа назад
Машина в хлам, а доскам нифига...
Напомнило советский анекдот про рекламу калош:

Поспорили американец, немец и русский, у кого резина лучше.
Американец:
Знаете, какая у нас резина? Я как-то из самолета с парашютом прыгал, подтяжками зацепился так они меня обратно в самолет втащили!
Немец:
Это еще что, вот у нас резина так резина: один наш из самолета прыгнул в калошах, так он обратно до самолета чуть не допрыгнул!
Русский:
Это все ерунда, вот у нас такая резина, что один мужик в калошах из самолета вывалился, сам вдребезги, а калоши целы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
citrus1 3 минуты назад
Ну что это за дебилизатор, как бы цыфры много полезнее или это для гуманитариев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 7 минут назад
Да на Солнце и машина, и штабель досок сгорят раньше, чем встретятся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография
26
Показать ещё
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Как ходят в туалет на МКС Как ходят в туалет на МКС Увлекательный жизненный цикл жука-геркулеса Увлекательный жизненный цикл жука-геркулеса Как нарисовать иллюзию 3D-куба Как нарисовать иллюзию 3D-куба Как сортирую бытовой мусор в Японии Как сортирую бытовой мусор в Японии Как укладывают чемоданы в багажном отсеке самолета Как укладывают чемоданы в багажном отсеке самолета
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

689453



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
До и после цветочка - Дарите женщинам цветы!
0
21
До и после цветочка - Дарите женщинам цветы!
Набирающие популярность в сообществах
Aston Martin Vanquish Zagato Coupe — произведение автомобильного искусства
0
2
Aston Martin Vanquish Zagato Coupe — произведение автомобильного искусства
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно
Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
4
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#люди#ватермарк#картинки#новости#кино#смешно#8 марта#еда
#Юмор#факты#подборка#фотографии#забавно#Приколы#комментарии#СССР#вещи#женщины
#фото#прикол#Украина#история#космос#Россия#сарказм#страна#дтп#истории

На что жалуетесь?

Вернуться