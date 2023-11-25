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Старый шахтёрский фонарь работающий на карбиде

Старый шахтёрский фонарь работающий на карбиде

Автор:
25 ноября 2023 10:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   вещь   интересно   карбид   познавательно   фонарь   шахта   шахтеры   шахтёрский фонарь⁠⁠   
778
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При взаимодействии карбида с водой выделяется горючий газ ацетилен. Рычажок сверху дозирует подачу воды в нижнюю камеру, где находится карбид.

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Метки: Видео   вещь   интересно   карбид   познавательно   фонарь   шахта   шахтеры   шахтёрский фонарь⁠⁠   
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9  комментариев
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505
Переоборудованный лосось 54 секунды назад
детство в Сибири провёл, у нас такая штуковина была, яга называлась (ударение на я). Брали пустой балончик из под дихлофоса, пассатижами снимали верхнюю часть, сверху получалось большое отверстие почти в диаметр балончика, а в донышке гвоздём пробивали маленькое отверстие.. Внутрь кидали маленький кусочек спизженного у сварных карбида, немного воды, трясёшь и быстро спичку к нижнему отверстию )))) не кислый такой бабах получался ))) лет по 7-8 нам тогда было...
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301
iskra Минуту назад
А если в шахте метан? Сколько сталкивался с шахтным оборудованием,всегда идет во взрывобезопасном исполнении,то есть - все максимально герметично, что бы никакая искра не смогла поджечь газ в окружающей среде.
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4k
poбт 12 минут назад
меня больше интерьеры удивили
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334
ruslan d 15 минут назад
Крутой девайс
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4k
Wertos 52 минуты назад
Ребят, у меня вот дед сварщиком был, а сейчас хоть есть бензорезы или резаки ацетиленовые ?
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iskra Wertos 6 минут назад
Никуда не делись, только ацетилен в баллонах.
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