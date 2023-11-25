Старый шахтёрский фонарь работающий на карбиде

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При взаимодействии карбида с водой выделяется горючий газ ацетилен. Рычажок сверху дозирует подачу воды в нижнюю камеру, где находится карбид.
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