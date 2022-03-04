Один из лучших лыжников планеты, который не ищет лёгких трасс

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Профессиональный французский лыжник Кандид Товекс, который выбирает самые неожиданные и опасные маршруты, недавно выпустил новое впечатляющее видео. Адреналинозависимый спортсмен покатался в швейцарском Кран-Монтане и продемонстрировал несколько новых трюков.
Уровень катания БОГ
Мастерство катания этого психа поражает.
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и второй - ой как больно смотреть на износ колен, суставов и прочего...
это же все до первой банальной случаной ошибки...