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Один из лучших лыжников планеты, который не ищет лёгких трасс

Один из лучших лыжников планеты, который не ищет лёгких трасс (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 13:04
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   кандид товекс   катание   лыжи   лыжник   спортсмен   
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Профессиональный французский лыжник Кандид Товекс, который выбирает самые неожиданные и опасные маршруты, недавно выпустил новое впечатляющее видео. Адреналинозависимый спортсмен покатался в швейцарском Кран-Монтане и продемонстрировал несколько новых трюков.

Уровень катания БОГ

Мастерство катания этого психа поражает.

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Метки: Спорт   видео   кандид товекс   катание   лыжи   лыжник   спортсмен   

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3  комментария
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Алексей Попов Час назад
Операторы дронов тоже молодцы:-) Но псих - сто процентов...
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4k
Alex75r 4 минуты назад
А что тут поделаешь. Лыжи не сноуборд, на обычном склоне на них скучно.
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9k
Vacony 9 минут назад
первый вопрос - это как вообще...
и второй - ой как больно смотреть на износ колен, суставов и прочего...
это же все до первой банальной случаной ошибки...
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