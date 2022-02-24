Мигранты нагло устраивают массовые драки

В Рязани массовые драки длятся уже несколько дней. Несколько десятков мигрантов устроили драку на обочине Московского шоссе рядом с Центральным автовокзалом в Рязани. «Массовая драка. Остановка «Рязанская таможня». Второй день подряд происходит стычка, лиц "неславянской национальности"», — написал выложивший запись в городском паблике в соцсетях очевидец. В комментариях свидетели драки поделились своими впечатлениями. «Видела около 9 утра всё это. Дрались узбеки между собой, толпа человек 30, некоторые явно нетрезвые. Одна девушка, узбечка растаскивала двоих, кричала, бегала по остановке. Картина жутковатая» - поделилась одна жительница города. "Этот участок стал небезопасным, — отмечают другие местные жители. — Живу рядом, хожу до этой остановки и в рядом стоящие магазины. Там и зимой и летом скопление молодёжи и нацменов. Даже в магазинах происходят грабежи». «Они же себя уже считают хозяевами города. Вечером страшно выйти на улицу, они хамят, оскорбляют женщин и стариков. За детей и внуков страшно», — говорит одна из местных жительниц.