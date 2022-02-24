Мигранты нагло устраивают массовые драки

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В Екатеринбурге 10 сильно выпивших кавказцев решили выяснить отношения на перекрёстке улиц 8 марта-Малышева. Один из драчунов надрывал горло воплем "Ты знаешь, что такое Чечня?!"
Бурно выясняя отношения, толпа вывалилась на проезжую часть. Мужчины начали бить друг друга руками, один из участников драки швырнул стеклянную бутылку в соперника, но промазал. Бутылка разбилась, осколки полетели на прохожих, которые в это время переходили дорогу. Как сообщает телеграм-канал Ura, один из драчунов наехал и на оператора, требуя прекратить съёмку.
В Рязани массовые драки длятся уже несколько дней. Несколько десятков мигрантов устроили драку на обочине Московского шоссе рядом с Центральным автовокзалом в Рязани. «Массовая драка. Остановка «Рязанская таможня». Второй день подряд происходит стычка, лиц "неславянской национальности"», — написал выложивший запись в городском паблике в соцсетях очевидец. В комментариях свидетели драки поделились своими впечатлениями. «Видела около 9 утра всё это. Дрались узбеки между собой, толпа человек 30, некоторые явно нетрезвые. Одна девушка, узбечка растаскивала двоих, кричала, бегала по остановке. Картина жутковатая» - поделилась одна жительница города. "Этот участок стал небезопасным, — отмечают другие местные жители. — Живу рядом, хожу до этой остановки и в рядом стоящие магазины. Там и зимой и летом скопление молодёжи и нацменов. Даже в магазинах происходят грабежи». «Они же себя уже считают хозяевами города. Вечером страшно выйти на улицу, они хамят, оскорбляют женщин и стариков. За детей и внуков страшно», — говорит одна из местных жительниц.
На аналогичные проблемы пожаловались и жители Екатеринбурга, живущие в районе с оптовым рынком "Таганский ряд" и овощебазой №4. Теперь ещё и сегодняшняя драка кавказцев на проезжей части. Скоро ситуация с мигрантами станет совсем критичной, на них, видимо, нет никакой управы, раз они так нагло и спокойно устраивают подобные потасовки.
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Сейчас новые россияне из вновь признаных новоросий подтянутся по всем регионам и хай себе выясняют.
В Е.б.у.р.г чет около 10.000 уже прислали.
@Модератор Fishki.net Е.б.у.р.г - это не мат. Это давно устоявшееся, общепринятое название города Екатеринбург. Оторвите руки вашим говнокодерам, отвечающим за антимат.