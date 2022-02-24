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Мигранты нагло устраивают массовые драки

Мигранты нагло устраивают массовые драки (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 февраля 2022 01:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   екатеринбург   кавказцы   массовая драка   мигранты   происшествие   
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В Екатеринбурге 10 сильно выпивших кавказцев решили выяснить отношения на перекрёстке улиц 8 марта-Малышева. Один из драчунов надрывал горло воплем "Ты знаешь, что такое Чечня?!"
Бурно выясняя отношения, толпа вывалилась на проезжую часть. Мужчины начали бить друг друга руками, один из участников драки швырнул стеклянную бутылку в соперника, но промазал. Бутылка разбилась, осколки полетели на прохожих, которые в это время переходили дорогу. Как сообщает телеграм-канал Ura, один из драчунов наехал и на оператора, требуя прекратить съёмку. 
В Рязани массовые драки длятся уже несколько дней. Несколько десятков мигрантов устроили драку на обочине Московского шоссе рядом с Центральным автовокзалом в Рязани. «Массовая драка. Остановка «Рязанская таможня». Второй день подряд происходит стычка, лиц "неславянской национальности"», — написал выложивший запись в городском паблике в соцсетях очевидец. В комментариях свидетели драки поделились своими впечатлениями. «Видела около 9 утра всё это. Дрались узбеки между собой, толпа человек 30, некоторые явно нетрезвые. Одна девушка, узбечка растаскивала двоих, кричала, бегала по остановке. Картина жутковатая» - поделилась одна жительница города. "Этот участок стал небезопасным, — отмечают другие местные жители. — Живу рядом, хожу до этой остановки и в рядом стоящие магазины. Там и зимой и летом скопление молодёжи и нацменов. Даже в магазинах происходят грабежи». «Они же себя уже считают хозяевами города. Вечером страшно выйти на улицу, они хамят, оскорбляют женщин и стариков. За детей и внуков страшно», — говорит одна из местных жительниц.
На аналогичные проблемы пожаловались и жители Екатеринбурга, живущие в районе с оптовым рынком "Таганский ряд" и овощебазой №4. Теперь ещё и сегодняшняя драка кавказцев на проезжей части. Скоро ситуация с мигрантами станет совсем критичной, на них, видимо, нет никакой управы, раз они так нагло и спокойно устраивают подобные потасовки. 

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Метки: Рязань   екатеринбург   кавказцы   массовая драка   мигранты   происшествие   
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12  комментариев
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Александр Час назад
Подумалось, что может умнее сначала у себя порядок навести, например зверье приструнить, а потом уж днрами заниматься?
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258
Take_Dimension 7 минут назад
Снять отпечатки и высылать с пожизненным лишением права пребывать на територии России! И всех родственников туда же... В итоге останутся только те, кто готов работать, а не разборки на улицах устраивать. Вообще я против большого количества мигрантов. Они обесценивают труд... Ничего хорошего в этом нет.
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−171
Иволга 24 минуты назад
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: Александр
Путина не интересует Россия, пацану интересно играть на мировом уровне
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1k
sly Fox Полчаса назад
вот и зачем нужен тут этот биомусор? сыны свиней и ослов, выгнать их из страны,чурка-мигрант, у него не должно быть никаких прав, если эта мразь заезжает в страну, чипировать как животное,кем они и являются и законы должны быть к ним строже. Более того,ограничить этих животных в покупках на территории страны,алкоголь не продавать, ввести для них комендантский час, больше трех человек, сразу депортировать. Животных надо держать в клетке.
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4k
Дмитрий 40 минут назад
Чечня- заграница? Не знал, не знал.
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427
Youtube's Best Channel Час назад
Люблю, когда вы, y6люgku, разбираетесь друг с другом и делаете за меня мою работу. (с) Офицер Тенпенни
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20k
kamanch Час назад
Да не страшно.
Сейчас новые россияне из вновь признаных новоросий подтянутся по всем регионам и хай себе выясняют.
В Е.б.у.р.г чет около 10.000 уже прислали.

@Модератор Fishki.net Е.б.у.р.г - это не мат. Это давно устоявшееся, общепринятое название города Екатеринбург. Оторвите руки вашим говнокодерам, отвечающим за антимат.
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192
Alex Петрович 50 минут назад
Мастурбеки пусть у себя в киргизии возбуждаются, подальше отсюда
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Nika
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