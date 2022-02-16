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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мигранты нужны России

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мигранты нужны России (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 23:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Хуснуллин   вице-премьер   гастарбайтеры   дешевая рабочая сила   конфликт с мигрантами   мигранты   
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На фоне беспорядков, которые устраивают приезжие из ближнего зарубежья, недовольство россиян растёт с каждым днём.
Ситуация в Калужской области вызвала массу негодовании, но с каждым днём конфликтов становится больше, а поведение гастарбайтеров становится всё наглее и наглее. После того как пятеро кавказцев избили женщину и её дочь, губернатор Свердловской области жёстко высказался о кавказцах и заявил, что они не должны жить в нашей стране. Вице-премьер решил высказаться на эту тему и встал на сторону мигрантов. По его мнению, мигранты необходимы России, так как работают они больше, а получают меньше. Притом что зарплаты гастарбайтеров уже выше среднего дохода россиян в регионах. Хуснуллин считает, что цивилизованно организованная миграция решит проблему. «Давайте смотреть правде в глаза, мигрант работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение и будем работать без мигрантов. Но тогда давайте среднюю зарплату доведём до средней по стране у строителей, будем повышать производительность труда, а это системные вложения», — заявил вице-премьер.
Как вы считаете, кто прав в этом вопросе, губернатор Свердловской области или вице-премьер?

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Метки: Хуснуллин   вице-премьер   гастарбайтеры   дешевая рабочая сила   конфликт с мигрантами   мигранты   
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1k
Вадим Курбатов 8 часов назад
Хуснулин урод татарский! Напару с оленеводом изуродовали всю Москву и продолжают выкачивать! Не России нужны мигранты, а таким му*акам как эти два дегенерата. Застроили весь город этим уродством, заселили животными и через пару-тройку лет свалят отсюда, а там хоть трава не расти. Суки!
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184
Александр Чирков Минуту назад
у нас на работе есть два узбека. Ленивые очень. Когда не смотришь на них, постоянно в телефонах, постоянно насвай в себя закидывают. Потом ходят как два обдолбыша. Хотя с их слов они и сварщики и строители и трактористы. Видел я их сварочные швы, это капец полный. Они все, когда в Россию приезжают, говорят что специалисты и что все-все знают. Но это только на словах. По факту ноли полные.
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51
Имя Пользователя 5 минут назад
Этот бизнесмен в правительстве РФ заявляет, что его бизнесу нужны безграмотные рабы из Средней Азии. Чтобы и дальше делать бабки из жилья нижайшего качества и за неподъемные деньги. Но рабы будут жить среди населения. Учить их детей тоже будут за счёт денег налогоплательщиков. И ещё надо из налогов плачивать Орды мусоров и других надзирающих продавцов патентов итд. Условия в стране создать чтобы люди размножались - не его задача.
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39k
Alex 9 минут назад
Вот пусть у себя дома и размещает этих обезьян. Гнида.
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6k
Shade116 13 минут назад
Не России нужны мигранты, а таким как он, которые лично на этом зарабатывают и лоббируют чьи то интересы
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928
Andy 19 минут назад
"...Но тогда давайте среднюю зарплату доведём до средней по стране у строителей, будем повышать производительность труда, а это системные вложения», заявил вице-премьер.
Наконец-то дошло, что нужны вложения для того, чтобы страна начала развиваться. Всего-то 20 лет прошло для понимания такой простой истины. Ну так давайте, народ впервые в жизни(!) поддержит вас
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1k
b1r1da 21 минуту назад
Марат Хуснуллин давно не был на исторической родине. Надо ему оформить поездочку в один конец.
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51
Имя Пользователя Полчаса назад
Это лоббист строительного бизнеса. Это из-за него жильё недоступно дорого и везде мигранты.
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15k
ВОВЧЕГ 38 минут назад
Чемодан, вокзал, столыпинский вагон!
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1k
Vad 42 минуты назад
Ну а что еще чуркобес мог сказать? [мат]
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13k
Ligov 43 минуты назад
В конечном счете дело не в мигрантах, а что законы не работают и живем мы по понятиям. И при этом режиме ситуация не изменится...
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5k
Shtoppi 57 минут назад
<<Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мигранты нужны России>>
Кажется маратка сам в Россию приперся по началу дома строить и дворы мести, но каким - то чудом сумел подняться и теперь толкает речи о полезности и востребованности всякого инородного мусора как и он сам и иже с ним.
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30
Александр Панькин Час назад
Нужны? Как собаке пятая нога!!!
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9k
Кенвуд Час назад
Да там, похоже, вот какая штука. Эти чинуши все имеют доход или откат огромнейший со всех строек и т.п (все гастарбайтеры страны столько не соберут за год). А с русскими придется считаться, платить зарплату, а значит, терять свои "скромные" миллионы и миллиарды. Вот чинуши и свозят быдло с разных (южных) направлений. А в автобусах мы все чаще слышим саламалейкум и чаще видим азиатские бородатые или косоглазые рожи. А на улицах эти саламалейкумы, талибы... все чаще хамят, грабят, насилуют...
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2k
Александр Едигаров Час назад
Ну так давайте, а зачем вы там сидите тогда?
Если даже системные вложения для вас жадных фраеров проблема.
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3k
Мрачный Жнец Час назад
Своих хочет подтянуть?
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35k
Антон Час назад
Маратка уже в Москве отметился, мразь конченая! Его бы к стенке поставить за его художества!
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90
Mgn74 Час назад
Предлагаю провести опрос, нужен ли России вице-премьер Марат Хуснуллин, который похоже руководствуется своими личными алчными интересами?
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1k
Гур Час назад
Надо бы этого Хуснулина самого на стройку отправить...
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373
Тварь Час назад
Вице-премьер похоже всю родню пытается пристроить.
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5k
x3matic 2 часа назад
Нужно организовать петицию,где их там оргагизовывают и проголослвать что бы этого взяточника и лоббиста коррупционеров Хуснулина,выгнали с должности а по возможности и из Москвы.Гнида конченная.
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