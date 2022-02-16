<<Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мигранты нужны России>>

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На фоне беспорядков, которые устраивают приезжие из ближнего зарубежья, недовольство россиян растёт с каждым днём.
Ситуация в Калужской области вызвала массу негодовании, но с каждым днём конфликтов становится больше, а поведение гастарбайтеров становится всё наглее и наглее. После того как пятеро кавказцев избили женщину и её дочь, губернатор Свердловской области жёстко высказался о кавказцах и заявил, что они не должны жить в нашей стране. Вице-премьер решил высказаться на эту тему и встал на сторону мигрантов. По его мнению, мигранты необходимы России, так как работают они больше, а получают меньше. Притом что зарплаты гастарбайтеров уже выше среднего дохода россиян в регионах. Хуснуллин считает, что цивилизованно организованная миграция решит проблему. «Давайте смотреть правде в глаза, мигрант работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение и будем работать без мигрантов. Но тогда давайте среднюю зарплату доведём до средней по стране у строителей, будем повышать производительность труда, а это системные вложения», — заявил вице-премьер.
Как вы считаете, кто прав в этом вопросе, губернатор Свердловской области или вице-премьер?
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Наконец-то дошло, что нужны вложения для того, чтобы страна начала развиваться. Всего-то 20 лет прошло для понимания такой простой истины. Ну так давайте, народ впервые в жизни(!) поддержит вас
Кажется маратка сам в Россию приперся по началу дома строить и дворы мести, но каким - то чудом сумел подняться и теперь толкает речи о полезности и востребованности всякого инородного мусора как и он сам и иже с ним.
Если даже системные вложения для вас жадных фраеров проблема.