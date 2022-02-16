<<Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мигранты нужны России>>

Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)

Мигрант разбил сотни бутылок с алкоголем в немецком магазине

Приезжий впервые в жизни увидел интроскоп и залез в него вместе с сумкой

Нападение беженца на двух итальянок попало на видео

Тем временем в Германии: стадо кабанов нарушило покой жителей немецкой коммуны

Вскрывшему банкомат мигранту досталась лишь ячейка для сбора фальшивых купюр