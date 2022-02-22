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Пока жена спит можно и похулиганить

Пока жена спит можно и похулиганить (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жена   прикол   самолет   шутка   
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Мужчина проснулся раньше жены и решил подшутить над ней. Для осуществления замысла шутнику понадобился игрушечный самолетик.
Каждый раз, когда слышался храп, отважный авиатор проносил игрушечный самолетик рядом со своей второй половинкой.

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Метки: Юмор   видео   жена   прикол   самолет   шутка   
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2  комментария
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68k
Viktor 53 минуты назад
Это братцы, скажу я вам, полный пипец - спать рядом с такой "лётчицей"! На своём горьком опыте познал. Вот уж более 20-ти лет привыкнуть не могу, сам не храплю.
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6k
klop Час назад
Видно же звук подставлен да и храп без выдыхания.
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