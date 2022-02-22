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Мужчина проснулся раньше жены и решил подшутить над ней. Для осуществления замысла шутнику понадобился игрушечный самолетик.
Каждый раз, когда слышался храп, отважный авиатор проносил игрушечный самолетик рядом со своей второй половинкой.
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