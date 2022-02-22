Очередному симулянту всё сошло с рук

706
1
1
В матче Высшей лиги Японии между командами «Касима Антлерс» и «Гамба Осака» оператор снял симуляцию одного из футболистов. Вскоре с поля был удален игрок из команды соперника.
Такой футбол нам не нужен
Матч окончился со счетом 3:1 в пользу команды «Касимы Антлерс». Игрок именно этой команды симулировал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Год назад не стало Диего Марадоны
- Футбольный симулянт, у которого ещё нет Оскара
- Так и убить можно: вратарь очень жестко встретил игрока команды соперника
- Болельщик добился своей цели
- Болельщица показала неприличный жест праздновавшему гол футболисту
25
Понравилось25
Новости партнёров