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Очередному симулянту всё сошло с рук

Очередному симулянту всё сошло с рук (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 12:03
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Япония   видео   симулянт   футбол   футболист   
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В матче Высшей лиги Японии между командами «Касима Антлерс» и «Гамба Осака» оператор снял симуляцию одного из футболистов. Вскоре с поля был удален игрок из команды соперника.

Такой футбол нам не нужен

Матч окончился со счетом 3:1 в пользу команды «Касимы Антлерс». Игрок именно этой команды симулировал.

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Метки: Спорт   Япония   видео   симулянт   футбол   футболист   
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7  комментариев
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Не хотите вводить повторы в матч, введите дисквалификацию на 3 игры после матча симулянту. Вот тогда будут играть, а не паясничать.
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1k
Павел Христенко Час назад
Напоминает поведение Окраины.
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14k
Габит Калыков 2 часа назад
Вот и японцы научились "играть". На очереди американцы?!
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731
Артем 2 часа назад
надо видеоповторы этого сразу на большом экране на трибуны показывать.
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3k
Евгений 2 часа назад
Предлагаю, после матча, на дисципленарной коммисии разбирать такие случаи и симулянта на 5 матчей дисквалификации и штаф, а команде поражение 3:0, вот тогда задумаются, симулировать или нет!
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15k
Booka1a 2 часа назад
блин, вроде видеоповторы для таких случаев и придумали
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3k
brrr 2 часа назад
Судью на мыло!
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