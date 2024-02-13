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Жуткое покушение на вратаря

Жуткое покушение на вратаря

Автор:
13 февраля 2024 09:25
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Вратарь   Польша   Спорт   Юмор   симулянт   симуляция   футбол   футболист   
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Во время футбольного матча в Польше зритель бросил в сторону ворот одной из команд пластиковую бутылку. Посмотрите, как на неё отреагировал вратарь.

Актёр, у которого ещё нет Оскара

Спортсмен чуть не погиб и сейчас идёт на поправку😆

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Метки: Видео   Вратарь   Польша   Спорт   Юмор   симулянт   симуляция   футбол   футболист   
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12  комментариев
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145
olianik Час назад
взрослые мужики, а ведут себя как идиоты...
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65
Liberman 18 минут назад
ой,ща заминусят меня...
но предыстория этих симуляций такова:
человек прыгает сзади в ноги футболисту с мячем(серьезное нарушение, карается минимум желтой) - но не попадает, а проезжает мимо - нет штрафного? по факту нет.Но! если игрок с мячем не упадет - судья не будет свистеть. а если он упадет и будет испытывать муки адские - судья будет просто обязан отреагировать на этот эпизод.
А тут и техническое поражение сопернику могут вписать,или еще какие наказания. Именно поэтому. чтобы привлечь внимание к эпизоду, который мог остаться незамеченным или замеченным и заигранным.
Другое дело когда выпрашивают штрафные\пенальти - за это надо жестче.
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2k
РАТНИК 21 минуту назад
Потом пошли откапывать Качинского.
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19k
Женя Полчаса назад
Живой хоть?
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Судьи позволяют, поэтому и кривляются. Взяли бы его, да дисквалифицировали на пару матчей за кривляние. Проблему вылечить то не сложно, было бы желание.
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14k
Artem 36 минут назад
Профессиональный футболистский рефлекс сработал.
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7k
Alex 46 минут назад
Жуть какая )
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85
Наталья Тихонова 54 минуты назад
Ох,дай Бог ему здоровья)))
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1k
MrAnderson 55 минут назад
цирк
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3k
Наблюдатель 58 минут назад
Ссаный говнарь, а не вратарь
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58k
zloykoyot Час назад
Да в футболе таких насмерть убитых пролетевшей мимо в километре мошкой примерно дохера.
Ссылка www.youtube.com
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19k
Голос Вселенной Час назад
У поляков это в крови. Этот дядька потом будет говорить, что это Россия в него дроном запустила и он теперь инвалидность оформляет...
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