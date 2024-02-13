Жуткое покушение на вратаря

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Во время футбольного матча в Польше зритель бросил в сторону ворот одной из команд пластиковую бутылку. Посмотрите, как на неё отреагировал вратарь.
Актёр, у которого ещё нет Оскара
Спортсмен чуть не погиб и сейчас идёт на поправку😆
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но предыстория этих симуляций такова:
человек прыгает сзади в ноги футболисту с мячем(серьезное нарушение, карается минимум желтой) - но не попадает, а проезжает мимо - нет штрафного? по факту нет.Но! если игрок с мячем не упадет - судья не будет свистеть. а если он упадет и будет испытывать муки адские - судья будет просто обязан отреагировать на этот эпизод.
А тут и техническое поражение сопернику могут вписать,или еще какие наказания. Именно поэтому. чтобы привлечь внимание к эпизоду, который мог остаться незамеченным или замеченным и заигранным.
Другое дело когда выпрашивают штрафные\пенальти - за это надо жестче.