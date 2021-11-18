Неожиданная реакция пса на фокус с исчезновением хозяина

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Парень решил снять реакцию своего пса на фокус с исчезновением. После пропажи хозяина произошло то, чего присутствующие меньше всего ожидали.
Сам себе фокусник
Четвероногий друг человека не слишком грустил из-за внезапного исчезновения владельца и нашел, чем себя занять.
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