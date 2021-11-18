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Неожиданная реакция пса на фокус с исчезновением хозяина

Неожиданная реакция пса на фокус с исчезновением хозяина (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 12:45
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   исчезновение   прикол   собака   фокус   
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Парень решил снять реакцию своего пса на фокус с исчезновением. После пропажи хозяина произошло то, чего присутствующие меньше всего ожидали.

Сам себе фокусник

Четвероногий друг человека не слишком грустил из-за внезапного исчезновения владельца и нашел, чем себя занять.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   исчезновение   прикол   собака   фокус   
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8  комментариев
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505
BHU1004 2 часа назад
Чувак вовремя сыбался, иначе...
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10k
Majul Минуту назад
Норм че ))
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2k
vfrcbvec 7 минут назад
Ссылка coub.com
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165
Дмитрий Быков 21 минуту назад
Спасает как может. Чем мог, тем помог. :)
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780
Дмитрий Грачёв Час назад
Пёс показал, что с вами надо сделать за такие шутки.
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3k
slona75 Час назад
"Поганое покрывало! Я буду трахать тебя, пока ты не вернёшь моего хозяина!
"
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