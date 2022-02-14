Двигался нервно и неровно: инспекторам пришлось стрелять по колесам автовоза

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Машина выписывала странные «па» и попала в поле зрения экипажа ДПС.
Сегодня на сайте «МВД Медиа» появилась информация о происшествии, случившемся на трассе «Санкт-Петербург - Москва» два дня назад. Экипаж ДПС из Тосненского района Ленинградской области обратил внимание на странную траекторию движения автовоза «Скания».
На нем было загружено 8 автомобилей корейского производства. Но шел автовоз как-то очень уж витиевато. Даже на встречку выскакивал. А трасса-то оживленная, да и габариты у авто внушительные, так что угроза другим участникам движения была нешуточной.
На нем было загружено 8 автомобилей корейского производства. Но шел автовоз как-то очень уж витиевато. Даже на встречку выскакивал. А трасса-то оживленная, да и габариты у авто внушительные, так что угроза другим участникам движения была нешуточной.
Полицейские начали преследование неадеквата. Но на требования к водителю остановиться тот не реагировал. Пришлось прапорщику полиции Сергею Демьяненко стрелять по колесам.
Нарушителем оказался 29-летний житель Нижегородской области. Игнорировал ПДД и выписывал фигурные «па-де-де» он неслучайно. Был даже не выпивши, а просто пьян. Даже протрезвев в отделении полиции, водитель не мог вспомнить, как оказался за рулем. Как оказалось, маршрут его начался в поселке Красный Бор, где он загрузился, а пунктом назначения был Симферополь…
Нарушителем оказался 29-летний житель Нижегородской области. Игнорировал ПДД и выписывал фигурные «па-де-де» он неслучайно. Был даже не выпивши, а просто пьян. Даже протрезвев в отделении полиции, водитель не мог вспомнить, как оказался за рулем. Как оказалось, маршрут его начался в поселке Красный Бор, где он загрузился, а пунктом назначения был Симферополь…
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двух-трех показательно расчленят, пьяных за рулем станет в десятки раз меньше.