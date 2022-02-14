Двигался нервно и неровно: инспекторам пришлось стрелять по колесам автовоза

Полицейские начали преследование неадеквата. Но на требования к водителю остановиться тот не реагировал. Пришлось прапорщику полиции Сергею Демьяненко стрелять по колесам.



Нарушителем оказался 29-летний житель Нижегородской области. Игнорировал ПДД и выписывал фигурные «па-де-де» он неслучайно. Был даже не выпивши, а просто пьян. Даже протрезвев в отделении полиции, водитель не мог вспомнить, как оказался за рулем. Как оказалось, маршрут его начался в поселке Красный Бор, где он загрузился, а пунктом назначения был Симферополь…