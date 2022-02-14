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Двигался нервно и неровно: инспекторам пришлось стрелять по колесам автовоза

Двигался нервно и неровно: инспекторам пришлось стрелять по колесам автовоза (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 19:20
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   Ленобласть   автовоз   водитель   колеса   машины   полицейские   стрельба   
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Машина выписывала странные «па» и попала в поле зрения экипажа ДПС.
Сегодня на сайте «МВД Медиа» появилась информация о происшествии, случившемся на трассе «Санкт-Петербург - Москва» два дня назад. Экипаж ДПС из Тосненского района Ленинградской области обратил внимание на странную траекторию движения автовоза «Скания».

На нем было загружено 8 автомобилей корейского производства. Но шел автовоз как-то очень уж витиевато. Даже на встречку выскакивал. А трасса-то оживленная, да и габариты у авто внушительные, так что угроза другим участникам движения была нешуточной.
Полицейские начали преследование неадеквата. Но на требования к водителю остановиться тот не реагировал. Пришлось прапорщику полиции Сергею Демьяненко стрелять по колесам.

Нарушителем оказался 29-летний житель Нижегородской области. Игнорировал ПДД и выписывал фигурные «па-де-де» он неслучайно. Был даже не выпивши, а просто пьян. Даже протрезвев в отделении полиции, водитель не мог вспомнить, как оказался за рулем. Как оказалось, маршрут его начался в поселке Красный Бор, где он загрузился, а пунктом назначения был Симферополь…

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Метки: ДПС   Ленобласть   автовоз   водитель   колеса   машины   полицейские   стрельба   
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8k
sivanov1079 2 часа назад
Таких в тюрьму на год и лишить ВУ пожизненно
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24k
Очевидное-Невероятное 5 минут назад
бухой на трассе, не реагировал на требование ГИБДД, хорошо что никого не убил, а вполне мог - такому надо впаять "терроризм" и распределять на органы...
двух-трех показательно расчленят, пьяных за рулем станет в десятки раз меньше.
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−92
Племянник Путина 24 минуты назад
ну логично что не тормозил, права при любом раскладе заберут, а там типа шанс уехать ))
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2k
Sergius SPb 38 минут назад
Это он топлива в себя залил с тем чтобы уже в Симферополе очнуться. Чик, рейс сделан.
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186
Андрей 55 минут назад
Вот он, РОССИЙСКИЙ АВТОПИЛОТ ! Макс, умри от зависти ))
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6k
Валѣнтиныч Час назад
Хотелось бы , что бы водила попытался сбежать... А там уж как получится. Ранения в тазовую область лёгкими не бывают и отмазочка готова - по ногам стрелял.
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2k
Аркадий Час назад
Попал жестко!
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11
Державный Властитель 2 часа назад
Весьма справедливое задержание алкана
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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