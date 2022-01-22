FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5581 пост • 828 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Снегоуборщики против автомобилистов

Снегоуборщики против автомобилистов (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 января 2022 14:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Грейдер   видео   дороги   зима   машины   
1185
1
2
Ситуации в жизни бывают разные, кому-то место на парковке ночью не хватило, а кто-то решил "бросить" машину до весны.   

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Грейдер   видео   дороги   зима   машины   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3
samsung13 Час назад
Если при парковке авто не нарушены ПДД - уборщик идет убирать снег, даже если машина припаркована с весны. В противном случае владелец авто запросто может занести все вмятины и сколы в протокол вызвав инспектора ПДД и выставить уборщика на деньги и будет прав. Уборщик преднамеренно пытается нанести ущерб чужой собственности.
И даже если автовладелец нарушил ПДД, то уборщик может затребовать от ГИБДД эвакуатор - и это будет правильно. Но портить чужое имущество - это уже статья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Аристарх Похер Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Палыч 2 часа назад
в не самом удачном месте припарковал ©
===============
Если там разрешена стоянка, то снегоуборщика надо бонифачить по полной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Пёс пришел к другу на выручку Пёс пришел к другу на выручку Незапланированный трюк от горе-лыжника Незапланированный трюк от горе-лыжника Новейшие дорожные технологии прямиком из Якутии Новейшие дорожные технологии прямиком из Якутии Блудный кот возвращается домой Блудный кот возвращается домой Весёлый спуск с горки Весёлый спуск с горки
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29452



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
34
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках
2
246
Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках
Набирающие популярность в сообществах
В Центральном Банке России эвакуированы сотрудники, проверяется сообщение о минировании
0
11
В Центральном Банке России эвакуированы сотрудники, проверяется сообщение о минировании
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
0
9
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ты гуманитарий
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ватермарк#кино#Приколы#забавно#в мире#дтп#шоу бизнес#Россия
#Юмор#факты#люди#СССР#еда#знаменитости#интересное#истории#автомир#Девушка
#интересно#прикол#история#подборка#Ynews#познавательно#автомобили#картинки#природа#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться