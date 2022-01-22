Снегоуборщики против автомобилистов

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Ситуации в жизни бывают разные, кому-то место на парковке ночью не хватило, а кто-то решил "бросить" машину до весны.
На каждую оставленную без присмотра машину найдётся свой снегоуборщик, который из вредных побуждений, а может устав от суровых трудовых будней, превратит чужое авто в сугроб.
Этот московский дворик явно надолго станет пристанищем "Жигулей".
Этот московский дворик явно надолго станет пристанищем "Жигулей".
Если вы думаете, что только отечественный автопром рискует оказаться в снежном плену, то ошибаетесь. Достаётся всем.
Буквально вчера мстительный коммунальщик из Нижнего Новгорода выразил своё неудовольствие водителю, который в не самом удачном месте припарковал свою машину.
Буквально вчера мстительный коммунальщик из Нижнего Новгорода выразил своё неудовольствие водителю, который в не самом удачном месте припарковал свою машину.
А как вы считаете, кто в этой ситуации прав, а кто виноват?
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И даже если автовладелец нарушил ПДД, то уборщик может затребовать от ГИБДД эвакуатор - и это будет правильно. Но портить чужое имущество - это уже статья.
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Если там разрешена стоянка, то снегоуборщика надо бонифачить по полной.