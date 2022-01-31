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Необычный пассажир заинтересовал службу безопасности аэропорта

Необычный пассажир заинтересовал службу безопасности аэропорта (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аэропорт   видео   ноги   пассажир   прикол   служба безопасности   
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Служба безопасности аэропорта Кейптауна заинтересовалась необычным пассажиром и попросила его пройти в отдельную комнату для досмотра. Остается только догадываться, чем именно мужчина не угодил сотрудникам службы безопасности.
Действительно, что же в нём такого подозрительного?!

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Метки: Юмор   аэропорт   видео   ноги   пассажир   прикол   служба безопасности   
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Григорий Бабкин Час назад
Женька Лопез пол сменила?
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Nyash 5 минут назад
она но чо михалыч
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Trenzel2003 12 минут назад
Памперсы разбухли...
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Нескучный сад 45 минут назад
Фига себе, у него там трудовая мозоль наросла
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Marius 52 минуты назад
Кардашьян?
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Artem 58 минут назад
Может он бухгалтер
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Игорь 59 минут назад
сладкий, наверное - коэффициент 2 к тарифу
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