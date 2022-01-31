Необычный пассажир заинтересовал службу безопасности аэропорта

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Служба безопасности аэропорта Кейптауна заинтересовалась необычным пассажиром и попросила его пройти в отдельную комнату для досмотра. Остается только догадываться, чем именно мужчина не угодил сотрудникам службы безопасности.
Действительно, что же в нём такого подозрительного?!
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