Подарок дорогому другу

Девушка сняла забавный ролик с участием своего дорогого во всех отношениях друга. Почти что лампа из Pixar.
Девушка сняла забавный ролик с участием своего дорогого во всех отношениях друга. Почти что лампа из Pixar.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
ну девка явно нерусская - страшная и без косметики.
а так прикольно.
Просто констатировал факт того, что видео очень качественное. За ТикТоком не слежу, мне хватает Фейсбука и ЮТуба, куда заливают эти видосики. И тупые видосы попадаются одинаково часто и там, и тут.