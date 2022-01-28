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Подарок дорогому другу

Подарок дорогому другу (1 видео)

Автор:
28 января 2022 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ватермарк   видео   друг   милота   подарок   прикол   

Девушка сняла забавный ролик с участием своего дорогого во всех отношениях друга. Почти что лампа из Pixar.

Forestdude

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Метки: Юмор   ватермарк   видео   друг   милота   подарок   прикол   
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7  комментариев
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−7
Мрачный Жнец 2 часа назад
Забавно
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1k
poбт 39 минут назад
этот стэдикам управляется со смартфона
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14k
Nikita 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что это ТикТок... Если и так, то явно не российский сегмент... А так круто получилось
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