Железного краба-шпиона раскусил один из «прототипов»

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Эксперимент по изучению популяции крабов с использованием робота подвергся испытанию. Один из сородичей-каннибалов решил попробовать подозрительного новичка на зубок.
Британская компания John Downer Productions давно специализируется на съемках в условиях дикой природы. Последним ее детищем стал робот-краб. Как пишет Laughing Squid, железного «сородича» запустили в крабовый «прайд», состоящий из 40 миллионов особей. Задачей было изучить особенности миграции этих существ, местом эксперимента избрали остров Рождества в Австралии.
Маршрут к побережью Индийского океана был непростым, на пути группировку ждало множество препятствий. Пришлось пересекать дорогу, преодолевать заборы, отбиваться либо спасаться бегством от хищников и соплеменников-каннибалов.
Один из последних раскусил шпиона. Причем, в самом прямом смысле слова: попытался полакомиться новобранцем. Механическое устройство он изрядно попортил, пытаясь отобедать. Но основа прибора осталась цела, и робот успел заснять немало интересного. Все это пригодится для создания новых документальных фильмов.
Один из последних раскусил шпиона. Причем, в самом прямом смысле слова: попытался полакомиться новобранцем. Механическое устройство он изрядно попортил, пытаясь отобедать. Но основа прибора осталась цела, и робот успел заснять немало интересного. Все это пригодится для создания новых документальных фильмов.
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