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Железного краба-шпиона раскусил один из «прототипов»

Железного краба-шпиона раскусил один из «прототипов» (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 17:55
Сообщество : Наука
Метки: каннибал   краб   миграция   наука   робот   шпион   эксперимент   
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Эксперимент по изучению популяции крабов с использованием робота подвергся испытанию. Один из сородичей-каннибалов решил попробовать подозрительного новичка на зубок.
Британская компания John Downer Productions давно специализируется на съемках в условиях дикой природы. Последним ее детищем стал робот-краб. Как пишет Laughing Squid, железного «сородича» запустили в крабовый «прайд», состоящий из 40 миллионов особей. Задачей было изучить особенности миграции этих существ, местом эксперимента избрали остров Рождества в Австралии.
Маршрут к побережью Индийского океана был непростым, на пути группировку ждало множество препятствий. Пришлось пересекать дорогу, преодолевать заборы, отбиваться либо спасаться бегством от хищников и соплеменников-каннибалов.

Один из последних раскусил шпиона. Причем, в самом прямом смысле слова: попытался полакомиться новобранцем. Механическое устройство он изрядно попортил, пытаясь отобедать. Но основа прибора осталась цела, и робот успел заснять немало интересного. Все это пригодится для создания новых документальных фильмов.

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Метки: каннибал   краб   миграция   наука   робот   шпион   эксперимент   
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6  комментариев
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67k
Viktor Час назад
А чё на фото совершенно другой краб - пальмовый вор?
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DumDum 12 минут назад
А чо, они, типа, сразу варёные?
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724
Serg Dex 13 минут назад
Ну с нашем камнем- шпиеном он явно проигрывает, хотя бы по премиям для создателей
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Великий Кормчий 50 минут назад
Как жителя России, меня интерусует, эти крабы съедобные?
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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