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Миссия выполнима: спасение упавшей с балкона футболки

Миссия выполнима: спасение упавшей с балкона футболки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 11:41
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   краб   прикол   спасение   футболка   
359
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У жителя многоквартирного дома упала с балкона футболка. Однако он не расстроился и спустил за ней краба.
Краб приходит на помощь! Мужчина нашел нестандартный выход из положения.

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Метки: в мире   видео   краб   прикол   спасение   футболка   
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4  комментария
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27k
lem02 53 минуты назад
Надо дома, на такой случай, пару крабов держать...
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Alexandr Mamleyev 3 минуты назад
А потом в качестве спасибо его сварит.... Так и делай добро людям...
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16k
тов.Suhov 21 минуту назад
А это у него какой-то домашний краб..?
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1k
eddie Полчаса назад
Краб, морской краб:)))
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