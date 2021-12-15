Миссия выполнима: спасение упавшей с балкона футболки

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У жителя многоквартирного дома упала с балкона футболка. Однако он не расстроился и спустил за ней краба.
Краб приходит на помощь! Мужчина нашел нестандартный выход из положения.
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