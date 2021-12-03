FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11034 поста • 1276 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Скучающего котенка хозяева отдали «на попечение» домашнему помощнику

Скучающего котенка хозяева отдали «на попечение» домашнему помощнику (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 20:38
Сообщество : Животные
Метки: взрослые   воспитатель   игры   котенок   пенсильвания   пылесос   робот   хозяин   
486
1
1
Робот стал «воспитателем» котенка. Нюанс в том, что «игровые разминки» с хвостатым малышом проводит не человекоподобный андроид, а вполне привычный пылесос.
Проблемы общения есть и у братьев меньших. В этом убедились жители американского Питтсбурга (штат Пенсильвания), принеся в дом котенка. Он был далеко не первым домашним питомцем в этой семье. Но другие котики и кошечки обитали у этих хозяев давно.

Все бы ничего, но малыш оказался на редкость игривым, а взрослые солидные сородичи категорически отказывались вступать с «новобранцем» в шумные гонки по горизонталям и вертикалям. Котенок скучал, пытался все же приобщить других четверолапых к своим резвым занятиям. Но «аксакалы» начинали гневаться.
Дело шло уже к открытым конфликтам, и тут хозяевам пришла в голову спасительная идея. В качестве «воспитателя» м напарника по развлечениям призвали робот-пылесос. Прикрепили к нему игрушку с помощью гибкой струны и отправили в свободное плавание по жилищу.

Трудяга ползает по закоулкам дома, «слизывая» вездесущую пыль. А неугомонный непоседа носится за ним, стараясь ухватить убегающую игрушку. Такие вот кошки-мышки в формате современных технологий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: взрослые   воспитатель   игры   котенок   пенсильвания   пылесос   робот   хозяин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
608
Снежный Барс 38 минут назад
Это гениально!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Демидов Полчаса назад
У меня кот постарше, ему игрушки не так интересно. Поэтому, он просто научился включать такой пылесос и катается на нём по квартире!..))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину Два брата и лопата Два брата и лопата Котята-ассасины Котята-ассасины Хищники устроили погоню за своим хозяином Хищники устроили погоню за своим хозяином Робот Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе Робот Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8394



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра
5
557
"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра
Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге
1
225
Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге
Набирающие популярность в сообществах
Американский синдром стабильности
0
23
Американский синдром стабильности
Тимохин Роман - вояж в "Барселону"
0
6
Тимохин Роман - вояж в "Барселону"
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Компуктер жалко
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#ватермарк#подборка#кино#СССР#дтп#фотографии#в мире#забавно
#фото#история#люди#интересное#картинки#Разное#Ynews#автомир#Рецепт#путешествия
#прикол#животные#факты#еда#приколы#Россия#автомобили#как приготовить#аварии#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться