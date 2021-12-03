Скучающего котенка хозяева отдали «на попечение» домашнему помощнику

Проблемы общения есть и у братьев меньших. В этом убедились жители американского Питтсбурга (штат Пенсильвания), принеся в дом котенка. Он был далеко не первым домашним питомцем в этой семье. Но другие котики и кошечки обитали у этих хозяев давно.



Все бы ничего, но малыш оказался на редкость игривым, а взрослые солидные сородичи категорически отказывались вступать с «новобранцем» в шумные гонки по горизонталям и вертикалям. Котенок скучал, пытался все же приобщить других четверолапых к своим резвым занятиям. Но «аксакалы» начинали гневаться.