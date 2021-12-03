Скучающего котенка хозяева отдали «на попечение» домашнему помощнику

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Робот стал «воспитателем» котенка. Нюанс в том, что «игровые разминки» с хвостатым малышом проводит не человекоподобный андроид, а вполне привычный пылесос.
Проблемы общения есть и у братьев меньших. В этом убедились жители американского Питтсбурга (штат Пенсильвания), принеся в дом котенка. Он был далеко не первым домашним питомцем в этой семье. Но другие котики и кошечки обитали у этих хозяев давно.
Все бы ничего, но малыш оказался на редкость игривым, а взрослые солидные сородичи категорически отказывались вступать с «новобранцем» в шумные гонки по горизонталям и вертикалям. Котенок скучал, пытался все же приобщить других четверолапых к своим резвым занятиям. Но «аксакалы» начинали гневаться.
Все бы ничего, но малыш оказался на редкость игривым, а взрослые солидные сородичи категорически отказывались вступать с «новобранцем» в шумные гонки по горизонталям и вертикалям. Котенок скучал, пытался все же приобщить других четверолапых к своим резвым занятиям. Но «аксакалы» начинали гневаться.
Дело шло уже к открытым конфликтам, и тут хозяевам пришла в голову спасительная идея. В качестве «воспитателя» м напарника по развлечениям призвали робот-пылесос. Прикрепили к нему игрушку с помощью гибкой струны и отправили в свободное плавание по жилищу.
Трудяга ползает по закоулкам дома, «слизывая» вездесущую пыль. А неугомонный непоседа носится за ним, стараясь ухватить убегающую игрушку. Такие вот кошки-мышки в формате современных технологий.
Трудяга ползает по закоулкам дома, «слизывая» вездесущую пыль. А неугомонный непоседа носится за ним, стараясь ухватить убегающую игрушку. Такие вот кошки-мышки в формате современных технологий.
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