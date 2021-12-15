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Любопытный подросток запил ментос колой

Любопытный подросток запил ментос колой (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 12:36
Сообщество : Эксперименты
Метки: боль   видео   кола   ментос   неудача   рвота   фейл   эксперимент   
2199
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Некоторых людей уже давно волнует вопрос: "Что будет, если съесть жевательное драже ментос, а потом запить его колой?" Подросток из видео ниже решил проверить это. Мама не оценила.
Мама решила добить, чтобы не страдал?

Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабым желудком

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Метки: боль   видео   кола   ментос   неудача   рвота   фейл   эксперимент   
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23  комментария
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
А теперь пусть проглотит зажженную петарду..
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−36
Митсубицепс 8 минут назад
Мне другое непонятно на этом видео, как мамаша заранее знала что произойдёт и взяла ремень в руки, да и папаша был на стрёме с камерой. Почему они не присекли на корню данную блевотню? Или они думали, а вдруг на нигерах физика не работает, но на всякий подстраховались?
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22
пепел Клааса 13 минут назад
Тупо. Но смешно, особенно звездюля от мамашки.
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21k
hebpat 19 минут назад
дебил
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1k
Alexei Полчаса назад
Что-то струя слабоватая и не долгая. Мало колы выпил.
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Последнее что видел мининигер
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35k
Aleksandr Полчаса назад
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22k
Inter 47 минут назад
его еще и ипашат ?? ахаха,я чуть со стула от смеха не упал
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3k
OLDer 53 минуты назад
нет мозгов - считай калека
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4k
a_komolow Час назад
Реакция ментоса с колой даже самые тупые знают!
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Хорошо что в руке был ремень, а не мачете. Или не хорошо...
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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5k
Mixalych 2 часа назад
Ребенок, конечно, еще тот балбес, но наука на всю жизнь. Однако бить ремнем, когда ему и так не сладко... я не одобряю. Дай ребенку очухаться, потом наказывай
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455
SHAGREEN 2 часа назад
Учитывая, какая еб..нка мама, не удивительно.
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8k
Garpia121 2 часа назад
Ремнем надо было раньше, когда он школу прогуливал. Хотя, может эти существа в школу совсем не ходят, нет такого инстинкта.
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41k
dima423 2 часа назад
еще и пи*дян получил))) не удачный эксперимент)
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375
Киса Кацман dima423 50 минут назад
"НЕУДАЧНЫЙ"
Пишется СЛИТНО!
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