Любопытный подросток запил ментос колой

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Некоторых людей уже давно волнует вопрос: "Что будет, если съесть жевательное драже ментос, а потом запить его колой?" Подросток из видео ниже решил проверить это. Мама не оценила.
Мама решила добить, чтобы не страдал?
Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабым желудком
Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабым желудком
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