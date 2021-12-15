Любопытный подросток запил ментос колой

Некоторых людей уже давно волнует вопрос: "Что будет, если съесть жевательное драже ментос, а потом запить его колой?" Подросток из видео ниже решил проверить это. Мама не оценила.

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Мама решила добить, чтобы не страдал?



Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабым желудком