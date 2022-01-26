Московская старуха Шапокляк

359
1
1
Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Короткий видеосюжет о москвичке, которой на старости лет захотелось острых ощущений.
"Хорошими делами прославиться нельзя..."
Источник:
Ссылки по теме:
- Позитивная девушка с колонкой завела толпу в Москве
- Драка в московском дворе переросла в избиение
- Драка Дедов Морозов в Москве попала на видео
- В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины
- Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы
21
Понравилось21
Новости партнёров
Чтобы оплачивая ущерб со своей пенсии не могла нормально питаться, и сил на вредительство не было)
Или она так поквиталась с владельцами авто за что-то, и права в своем отмщении, а?))