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Московская старуха Шапокляк

Московская старуха Шапокляк (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 09:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   бабушка   видео   инцидент   колесо   
359
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Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Короткий видеосюжет о москвичке, которой на старости лет захотелось острых ощущений.
"Хорошими делами прославиться нельзя..."

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Метки: Москва   Россия   бабушка   видео   инцидент   колесо   
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5  комментариев
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399
Nevad Black 37 минут назад
и что будет теперь этой ненормальной бабульке? хоть что-нибудь то будет?
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8k
Ф Ив 2 минуты назад
Ставьте свои автомобили в гараж или на платные охраняемые парковки, а не во дворах домов и будет вам счастье.
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9k
Клёст 3 минуты назад
Что-то этой амазонке наверное можно насчитать.
Чтобы оплачивая ущерб со своей пенсии не могла нормально питаться, и сил на вредительство не было)
Или она так поквиталась с владельцами авто за что-то, и права в своем отмщении, а?))
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