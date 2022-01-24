Парень попросил приятеля скинуть фотографию, где он "С"

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Как довести приятеля до белого каления голосовыми сообщениями с простой, но не до конца понятной просьбой.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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А дебилы он в любом случае: хоть это настоящий диалог, хоть это постановка для "юмора".