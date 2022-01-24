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Парень попросил приятеля скинуть фотографию, где он "С"

Парень попросил приятеля скинуть фотографию, где он "С" (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   голосовые сообщения   прикол   просьба   фотография   
355
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Как довести приятеля до белого каления голосовыми сообщениями с простой, но не до конца понятной просьбой.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   голосовые сообщения   прикол   просьба   фотография   
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2k
Сергей 38 минут назад
Фотку то покажите.
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13k
banzai7 7 минут назад
Голосовые сообщения - зло.
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1k
Sergey Pankratov 9 минут назад
Два дебила - это сила.
А дебилы он в любом случае: хоть это настоящий диалог, хоть это постановка для "юмора".
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31k
Седой Полчаса назад
Тролит...
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