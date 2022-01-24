Утилизируй батарейки правильно

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В продовольственном магазине мужчина решил заглянуть в контейнер для сбора использованных батареек и аккумуляторов. Результат его повеселил.
И так сойдет!
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Всё это нужно утилизировать правильно.
И всё это всё равно идёт на один завод вторсырья.
Сама инициатива сдавать батарейки уже хорошо.
Ведь ещё ни одна, даже самая первая изобретённая батарейка ещё не разложились.
И разложатся не скоро.