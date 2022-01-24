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Утилизируй батарейки правильно

Утилизируй батарейки правильно (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 09:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аккумулятор   батарейки   видео   контейнер   прикол   утилизация   
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В продовольственном магазине мужчина решил заглянуть в контейнер для сбора использованных батареек и аккумуляторов. Результат его повеселил.
И так сойдет!

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Метки: Юмор   аккумулятор   батарейки   видео   контейнер   прикол   утилизация   
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1  комментарий
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Дмитрий Данилов 50 минут назад
По сути нет никакой разницы между пальчиковыми батарейками, таблетками и аккумуляторами.
Всё это нужно утилизировать правильно.
И всё это всё равно идёт на один завод вторсырья.
Сама инициатива сдавать батарейки уже хорошо.
Ведь ещё ни одна, даже самая первая изобретённая батарейка ещё не разложились.
И разложатся не скоро.
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