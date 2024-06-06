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Фотографии, которые запомнятся женщине надолго

Фотографии, которые запомнятся женщине надолго

Автор:
06 июня 2024 07:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   подруга   фотография   фотосессия   
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Женщина обратилась к подруге с просьбой организовать небольшую фотосессия на природе. Подруге необходимо было сделать несколько эффектных кадров падения женщины в воду. Фотограф-любитель не смогла отказать.

Сделать яркие и запоминающиеся снимки? Ни слова больше!

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   подруга   фотография   фотосессия   
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2  комментария
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3k
Victor 2 часа назад
Что не сделаешь ради хайпа
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11k
vasilykopkov 53 минуты назад
Так вот с кого лепили орков во "Влачтелине колец"...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3317 постов (3255 в горячем)

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