Фотографии, которые запомнятся женщине надолго

1672
1
1
Женщина обратилась к подруге с просьбой организовать небольшую фотосессия на природе. Подруге необходимо было сделать несколько эффектных кадров падения женщины в воду. Фотограф-любитель не смогла отказать.
Сделать яркие и запоминающиеся снимки? Ни слова больше!
Источник:
Ссылки по теме:
- Оживший герой мема "ЪУЪ"
- По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"
- Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета
- Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок
- Корбен, детка: хозяин нарядил кота в костюм Руби Рода
Метки: Видео Прикол Юмор подруга фотография фотосессия
Новости партнёров
реклама